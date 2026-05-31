Massiver Inflationsdruck bis 2036: KI-Rausch frisst den Cashflow auf

Damit wächst die Sorge vor einer neuen Technologieblase. Die Parallelen zur Dotcom-Zeit sind sichtbar: hoher Wettbewerbsdruck, massive Investitionen und die Angst, den Anschluss zu verlieren. Doch PIMCO-Manager Lotfi Karoui sieht einen wichtigen Unterschied. Der aktuelle Zyklus sei disziplinierter und deutlich besser finanzierbar als der Telekommunikationsboom der späten 1990er Jahre.

Der Boom rund um künstliche Intelligenz erreicht immer größere Dimensionen. Nach Berechnungen von Goldman Sachs und Morgan Stanley könnten die weltweiten Investitionen in Rechenzentren, Stromversorgung, Ausrüstung und Software in diesem Jahr rund 800 Milliarden US-Dollar erreichen. Für 2027 erwartet Morgan Stanley sogar 1,12 Billionen US-Dollar.

Die großen Technologiekonzerne sind heute hochprofitabel und vergleichsweise niedrig verschuldet. Zwar steigen die Kreditaufnahmen. Big Tech hat in diesem Jahr bereits rund 135 Milliarden US-Dollar am Anleihemarkt aufgenommen. Dennoch bleiben die Bilanzen deutlich robuster als zur Dotcom-Zeit.

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Gleichzeitig verschlingt der Investitionsrausch immer mehr Cashflow. PIMCO schätzt, dass die Ausgaben in den kommenden zwei Jahren 94 Prozent des operativen Cashflows der großen Cloud-Konzerne binden könnten. 2023 waren es noch 40 Prozent.

Entscheidend wird, ob die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz mit dem rasant wachsenden Angebot Schritt hält. Bleiben die Renditen der Investitionen hinter den Erwartungen zurück, drohen Enttäuschungen. BlackRock sieht zudem Inflationsrisiken. Hohe Investitionen, mehr Strombedarf und der Ausbau der Infrastruktur könnten Produktivitätsgewinne bis mindestens 2036 überlagern.

Der KI-Boom muss also nicht wie die Dotcom-Blase enden. Die finanziellen Fundamente der heutigen Marktführer sind stärker. Doch die Erwartungen sind so gewaltig – genau wie die Fallhöhe.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



