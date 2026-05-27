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    ROUNDUP 2

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    Verve Group mit Umsatzplus aber weniger Gewinn - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Verve wächst trotz Währungsbelastungen und KI
    • Umsatz Q1 137,2 Mio durch Zukäufe und organisch
    • Bereinigtes Ebitda 28,3 Mio, Marge 20,6 Prozent
    ROUNDUP 2 - Verve Group mit Umsatzplus aber weniger Gewinn - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs)

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Verve Group ist trotz erheblicher Belastungen durch Währungseffekte zu Jahresbeginn aus eigener Kraft gewachsen. Der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung profitierte von Verbesserungen bei seiner Technologie-Plattform und der Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI). Der Gewinn war jedoch wegen gestiegener Kosten rückläufig. Den Ausblick für 2026 bestätigte der Konzern. Bei den Anlegern kamen die Neuigkeiten zunächst nicht gut an; im Verlauf drehte der Kurs aber klar in die Gewinnzone.

    Für die Aktie des im Kleinwerteindex SDax gelisteten Unternehmens ging es zuletzt um 3,4 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn haben die Titel fast acht Prozent an Wert verloren.

    Der Umsatz stieg im ersten Quartal dank Zukäufen um gut ein Viertel auf 137,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Auf vergleichbarer Basis erhöhten sich die Erlöse um 3,7 Prozent. Organisch, sprich ohne Währungs- und Portfolioeffekte sowie Zukäufe, lag das Wachstum bei 6,4 Prozent.

    Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank indessen unter anderem wegen höherer Personalkosten um 6,2 Prozent auf 28,3 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verringerte sich auf vergleichbarer Basis um 2,2 Prozentpunkte auf 20,6 Prozent. Unter dem Strich fiel der um Sondereffekte bereinigte Gewinn auf 6,2 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor noch 6,8 Millionen erzielt worden waren.

    Für das laufende Jahr erwartet das Management um Konzernchef Remco Westermann weiter einen Umsatz von 680 bis 730 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis soll bei 145 bis 175 Millionen Euro herauskommen. 2025 erzielte Verve Erlöse von 602 Millionen bei einem operativen Ergebnis von gut 134 Millionen.

    Verve investiert stark in sein Wachstum, insbesondere das Vertriebsteam wird erweitert und ein noch junger Geschäftszweig namens Retail-Media ausgebaut. Dabei messen die Schweden, inwieweit digitale Werbung von Einzelhandelspartnern sich konkret in Umsatz niederschlägt.

    Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen zudem zwei Zukäufe getätigt. So wurde für 24,5 Millionen Euro Acardo übernommen. Das deutsche Unternehmen ist ein digitaler Lösungsanbieter und konzentriert sich unter anderem auf Couponing- und Cashback-Lösungen für Einzelhändler wie Edeka, Kaufland und Rewe. Zudem kauften die Schweden Captify Technologies aus London für insgesamt 25,6 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um eine auf Künstliche Intelligenz basierte Suchmaschinenplattform./err/tav/stk/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 18.944 auf Ariva Indikation (27. Mai 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +10,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 319,79 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Q1-Zahlen von Verve: leicht unter den Markterwartungen, aber Jahresprognose 2026 bestätigt; ausgeprägte Saisonalität (H1 schwächer, H2 erwartet stärker); organisches Wachstum, 98% Kundenbindung und Plattformintegration positiv; kurzfristiger Margendruck durch Vertriebs‑ und AI‑Investitionen; großes Potenzial durch Retail Media; Wechsel auf USD‑Reporting 2027 und CMD als möglicher Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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