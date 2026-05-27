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    Saab vor Milliardenchance

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    Kanadas Arktis-Plan: Saab winkt der nächste große Radar-Deal

    Kanada verhandelt mit Saab über neue Radarjets für die Arktis. Für den Rüstungskonzern könnte daraus ein Prestigeauftrag werden.

    Saab vor Milliardenchance - Kanadas Arktis-Plan: Saab winkt der nächste große Radar-Deal
    Foto: Gregor Fischer/dpa

    Kanada treibt die Gespräche mit Saab als bevorzugtem Lieferanten für ein neues luftgestütztes Frühwarn- und Kontrollsystem voran. Die vorgeschlagene Lösung ist GlobalEye, basierend auf der in Kanada gefertigten Bombardier Global 6500. Das Projekt zielt darauf ab, die Überwachungs- und Verteidigungsfähigkeiten, insbesondere in der Arktis, zu stärken und gleichzeitig NORAD- und NATO-Operationen zu unterstützen. Kanada betonte jedoch, dass die Entscheidung noch keine formelle Beschaffung oder Auftragsvergabe darstellt.

    Kanada hatte laut AP zuvor den Bedarf für 6 Radarflugzeuge genannt. Carney betonte demnach auch den Industrieaspekt: GlobalEye basiert auf einem kanadisch gebauten Bombardier-Jet und enthält laut AP rund 20 Prozent US-Anteil. Das macht die Wahl politisch attraktiv, weil Ottawa mehr Rüstungsausgaben aus den USA wegdiversifizieren will, ohne komplett auf nordamerikanische Lieferketten zu verzichten.

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    GlobalEye ist dabei mehr als nur ein fliegendes Radar. Saab bewirbt das System als Multi-Domain-Plattform für Luft-, See- und Landüberwachung. Laut Saab bietet die Bombardier-Plattform mehr als 12 Stunden Einsatzdauer, eine instrumentierte Reichweite von mehr als 650 Kilometern und nutzt den auffälligen, rund 10 Meter langen Erieye-ER-Radarbalken auf dem Rumpf.

    Für Saab wäre Kanada ein strategisch wichtiger Erfolg. GlobalEye hat bereits Momentum: Frankreich bestellte Ende 2025 2 Maschinen für rund 12,3 Milliarden schwedische Kronen, mit Option auf 2 weitere; Lieferungen sind zwischen 2029 und 2032 geplant. Damit könnte Kanada nicht nur auf ein einzelnes System setzen, sondern auf eine Plattform, die bei mehreren westlichen Partnern an Bedeutung gewinnt.

    Die Aktie ist am Mittwoch (16:10 Uhr, MESZ) 0,74 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 50,13 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 50,00EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 16:10 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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