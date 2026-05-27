Kanadas Arktis-Plan: Saab winkt der nächste große Radar-Deal

Kanada verhandelt mit Saab über neue Radarjets für die Arktis. Für den Rüstungskonzern könnte daraus ein Prestigeauftrag werden.

Kanada treibt die Gespräche mit Saab als bevorzugtem Lieferanten für ein neues luftgestütztes Frühwarn- und Kontrollsystem voran. Die vorgeschlagene Lösung ist GlobalEye, basierend auf der in Kanada gefertigten Bombardier Global 6500. Das Projekt zielt darauf ab, die Überwachungs- und Verteidigungsfähigkeiten, insbesondere in der Arktis, zu stärken und gleichzeitig NORAD- und NATO-Operationen zu unterstützen. Kanada betonte jedoch, dass die Entscheidung noch keine formelle Beschaffung oder Auftragsvergabe darstellt. Kanada hatte laut AP zuvor den Bedarf für 6 Radarflugzeuge genannt. Carney betonte demnach auch den Industrieaspekt: GlobalEye basiert auf einem kanadisch gebauten Bombardier-Jet und enthält laut AP rund 20 Prozent US-Anteil. Das macht die Wahl politisch attraktiv, weil Ottawa mehr Rüstungsausgaben aus den USA wegdiversifizieren will, ohne komplett auf nordamerikanische Lieferketten zu verzichten.