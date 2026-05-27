Neue Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt steht schon wieder still

Die 5,6 Kilometer lange Skyline-Bahn war erst vor wenigen Wochen in Betrieb genommen worden. Die vollautomatischen Züge bringen normalerweise stündlich bis zu 4.000 Menschen in jeweils rund 8 Minuten über die Strecke./lea/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,90 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +9,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 219,16 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -16,17 %/+22,11 % bedeutet.