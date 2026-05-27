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    Neue Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt steht schon wieder still

    Für Sie zusammengefasst
    • Skyline-Bahn in Frankfurt vorerst außer Betrieb
    • Technische Störungen führten zum Betriebsausfall
    • Ersatzbusse fahren alle zwei bis drei Minuten
    Neue Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt steht schon wieder still
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen ist vorerst außer Betrieb. Grund seien notwendige technische Anpassungen, wie eine Fraport -Sprecherin mitteilte. Einen Unfall habe es nicht gegeben. In den vergangenen Tagen sei es wiederholt zu technischen Störungen gekommen, bei denen die führerlose Bahn zeitweise stehengeblieben sei. Aus Sicherheitsgründen sei der Betrieb daher bis auf weiteres eingestellt worden. Die von Siemens errichtete Bahn soll das dritte Passagier-Terminal mit dem übrigen Flughafen verbinden.

    Als Ersatz für die Züge verkehren Busse zwischen den Terminals 1, 2 und 3. Diese übernehmen nach Angaben des Flughafens die gleichen Haltepunkte wie die Skyline-Bahn und fahren im Takt von zwei bis drei Minuten. Reisende sollen dennoch mehr Zeit für den Terminalwechsel einplanen. Mitarbeiter des Flughafens seien zudem im Einsatz, um Passagiere auf die Ersatzbusse aufmerksam zu machen und bei der Orientierung zu helfen.

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    Die 5,6 Kilometer lange Skyline-Bahn war erst vor wenigen Wochen in Betrieb genommen worden. Die vollautomatischen Züge bringen normalerweise stündlich bis zu 4.000 Menschen in jeweils rund 8 Minuten über die Strecke./lea/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,90 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +9,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 219,16 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -16,17 %/+22,11 % bedeutet.




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