ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 19 Euro - 'Halten'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 19 Euro
- Einstufung bleibt Halten trotz Kursanhebung der DZ Bank
- Solides Q1, verhaltener Ausblick, Aktie fair bewertet
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein solides erstes Quartal gehe bei dem Chemiekonzern einher mit einem Ausblick auf das Gesamtjahr, der auf verhaltenem Niveau bestätigt worden sei, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hält die Aktie für fair bewertet. Konjunkturelle Risiken rechtfertigten eine neutrale Haltung./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 11:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 16,90 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,92 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,250Euro. Von den letzten 4 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 20,000Euro was eine Bandbreite von -17,84 %/+17,37 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 19 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Anscheinend gibt es für Evonik keinen allzu großen Preisdruck beim Methionin.
- Laut Evonik ist dies ein weltweit führendes Futtermitteladditiv zur Verbesserung der Futtereffizienz.
Nutrition & Care: Der Markt für Methionin (Tierernährung) zeigt sich laut S&P Global weiterhin robust und stützt das Ergebnis.
Die Preisprognose für Methionin im Jahr 2026 deutet auf eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends hin, wobei der globale Markt durch steigende
Evonik Aktie: Medizintechnik-Schub
Evonik meldet heute eine wichtige Zulassung in China: Die Nationale Arzneimittelbehörde NMPA genehmigt erstmals ein 3D-gedrucktes Schädelimplantat auf Basis des Filaments VESTAKEEP Fusion iC4800 3DF. Das Produkt wird vom Partner Tianjin Cone Medical gefertigt und markiert die erste Freigabe eines Schädelimplantats in China, das mit FDM-3D-Drucktechnologie hergestellt wird. Für Evonik ist das ein weiterer Baustein in der Strategie, sich stärker auf margenstarke Spezialanwendungen zu stützen, auch wenn die unmittelbaren Umsatzwirkungen begrenzt bleiben.
- Erste NMPA-Zulassung für ein FDM-gedrucktes Schädelimplantat in China
- Material mit Osteointegrations-Eigenschaften für bessere Einheilung
- Implantatproduktion über Partner Tianjin Cone Medical
Ich glaube, es ist relativ egal, für wieviel Geld Dax-Vorstände von anderen Unternehmen Aktien gekauft haben. Teilweise sind sie ja dazu verpflichtet. Man muss sich das im Einzelfall anschauen.