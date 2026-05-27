DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 19 Euro - 'Halten'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 16,90 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,92 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,250Euro. Von den letzten 4 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 20,000Euro was eine Bandbreite von -17,84 %/+17,37 % bedeutet.