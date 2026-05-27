Börsenstart USA - 27.05. - Dow Jones stark +0,25 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:51) bei 50.607,41 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Procter & Gamble +3,20 %, Nike (B) +2,66 %, The Home Depot +2,17 %, IBM +1,97 %, Unitedhealth Group +1,70 %

Flop-Werte: JPMorgan Chase -2,88 %, Chevron Corporation -1,65 %, NVIDIA -1,48 %, Goldman Sachs Group -1,22 %, Microsoft -0,88 %

Der US Tech 100 steht bei 29.987,01 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +6,88 %, Seagate Technology Holdings +3,02 %, Micron Technology +2,88 %, Marriott International Registered (A) +2,72 %, The Kraft Heinz Company +2,64 %

Flop-Werte: Zscaler -14,19 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -12,50 %, Qualcomm -6,13 %, Baker Hughes Company Registered (A) -5,03 %, Constellation Energy -3,50 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:12) bei 7.518,23 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: MGM Resorts +7,79 %, United Airlines Holdings +7,59 %, AppLovin Registered (A) +6,88 %, Norwegian Cruise Line +6,21 %, Builders Firstsource +6,03 %

Flop-Werte: Boston Scientific -11,02 %, Insulet -7,15 %, Qualcomm -6,13 %, Raymond James Financial -5,47 %, Baker Hughes Company Registered (A) -5,03 %