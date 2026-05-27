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    Besonders beachtet!

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    Boston Scientific Aktie bricht zweistellig ein - -11,02 % - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die Boston Scientific Aktie, bisher, um -11,02 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Boston Scientific Aktie.

    Besonders beachtet! - Boston Scientific Aktie bricht zweistellig ein - -11,02 % - 27.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Boston Scientific ist ein Medizintechnik-Konzern mit Fokus auf minimalinvasive Therapien (Kardiologie, Rhythmusmanagement, Endoskopie, Urologie). Kernprodukte: Stents, Katheter, Herzrhythmus-Implantate, Ablationssysteme. Starke Marktstellung global, v.a. in Kardiologie. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Abbott, Johnson & Johnson, Edwards. USPs: breite Technologieplattform, Innovationsstärke, fokussierte Nischenführerschaft.

    Boston Scientific Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.05.2026

    Mit einer Performance von -11,02 % musste die Boston Scientific Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,04 %, geht es heute bei der Boston Scientific Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Boston Scientific insgesamt ein Minus von -31,16 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boston Scientific Aktie damit um -9,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -45,73 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

    Boston Scientific Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,91 %
    1 Monat -17,07 %
    3 Monate -31,16 %
    1 Jahr -52,30 %
    Stand: 27.05.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Boston Scientific Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Boston Scientific Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,10 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Edwards Lifesciences und Co.

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,42 %. Edwards Lifesciences notiert im Minus, mit -0,90 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +0,45 %. Stryker verliert -0,56 % Medtronic notiert im Plus, mit +0,15 %.

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    Ob die Boston Scientific Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boston Scientific Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Boston Scientific

    -10,16 %
    -11,08 %
    -17,95 %
    -31,56 %
    -52,90 %
    -8,77 %
    +45,14 %
    +143,04 %
    +103,25 %
    ISIN:US1011371077WKN:884113
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