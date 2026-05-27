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    Jetzt drohen 50 % Minus

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    Die 3 Börsensünden: Steve Burns warnt vor Anlegerfehlern, die Depots vernichten

    Steve Burns rechnet mit einem möglichen Börsencrash von 50 Prozent. Besonders viele Privatanleger könnten dabei die gleichen fatalen Fehler machen.

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    Jetzt drohen 50 % Minus - Die 3 Börsensünden: Steve Burns warnt vor Anlegerfehlern, die Depots vernichten
    Foto: Unsplash

    In einem Interview mit MarketWatch warnt der erfahrene Trader Steve Burns vor einem möglichen Börsencrash von 50 Prozent in den kommenden Jahren. Viele Anleger seien auf einen schweren Bärenmarkt gefährlich schlecht vorbereitet, glaubt Burns. Nach den Erfahrungen aus dem Dotcom-Crash und der Finanzkrise 2008 setzt der Trader heute vor allem auf konsequentes Risikomanagement  und einfache technische Signale statt blindes Buy-and-Hold.

    Besonders wichtig sei dabei die 200-Tage-Linie des S&P 500. Sobald der ETF SPY, der den US-Leitindex abbildet, nachhaltig unter diesen Durchschnitt fällt, zieht Burns sein Geld aus dem Markt ab. Erst wenn der Index wieder darüber steigt, kehrt er zurück. Historische Backtests hätten gezeigt, dass Anleger mit dieser Strategie während schwerer Börseneinbrüche deutlich besser geschützt gewesen seien.

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    Burns glaubt, dass viele Finanzberater solche Strategien bewusst meiden, weil sie an investiertem Kapital verdienen. Wer vollständig in Bargeld gehe, zahle schließlich keine Verwaltungsgebühren mehr. Genau deshalb reagierten viele Anleger seiner Ansicht nach viel zu spät und verkauften oft erst dann, wenn ihre Depots bereits 20 bis 40 Prozent im Minus liegen.

    Besonders eindringlich warnt Burns vor dem sogenannten "Averaging Down", also dem ständigen Nachkaufen fallender Einzelaktien. Viele Anleger hielten sinkende Kurse automatisch für Kaufchancen. Tatsächlich würden sich jedoch die meisten Einzelaktien nie wieder vollständig von schweren Abstürzen erholen. Langfristige Renditen entstünden vor allem durch eine kleine Gruppe großer Gewinneraktien, während viele andere Titel stagnieren oder komplett verschwinden. Wer überhaupt nachkaufe, solle dies eher über breit gestreute Indexfonds tun.

    Für langfristige Anleger sieht Burns neben klassischen ETFs vor allem zwei Strategien: Value Investing nach dem Vorbild von Warren Buffett und systematisches Trend-Trading. Entscheidend seien dabei nicht perfekte Prognosen, sondern Disziplin, Risikomanagement und die Fähigkeit, Verluste konsequent zu begrenzen.

     

    Als die drei "tödlichen Börsensünden" bezeichnet Burns Angst, Gier und Ego. Angst halte Anleger davon ab, Verluste rechtzeitig zu realisieren. Gier verleite dazu, bereits erzielte Gewinne mit hochriskanten Spekulationen wieder aufs Spiel zu setzen. Und Ego führe dazu, an falschen Prognosen festzuhalten, nur um nicht falsch zu liegen.

    Trotz seiner Warnungen hält Burns Buy-and-Hold-Strategien im S&P 500 derzeit weiterhin für funktionierend. Gleichzeitig warnt er jedoch davor, die außergewöhnlich starke Börsenphase der vergangenen Jahrzehnte einfach in die Zukunft fortzuschreiben. Sollte sich das Umfeld aus lockerer Geldpolitik und hohen Staatsausgaben verändern, müsse auch die klassische Dauerhalte-Strategie neu bewertet werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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