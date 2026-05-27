Ölpreise geben deutlich nach - Spekulation auf Einigung im Iran-Krieg
- Ölpreise sinken deutlich wegen Hoffnungen auf Ende
- Brent fiel auf 95,95 Dollar minus rund vier Prozent
- Iran erhielt Entwurf, Öffnung der Straße von Hormus
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs belastete die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel auf 95,95 US-Dollar. Das waren rund vier Prozent weniger als am Vortag. Erstmals fiel der Preis für die globale Referenzsorte in diesem Monat kurzzeitig unter 95 Dollar.
Iranische Medien berichteten, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs erhalten hätten. Es handle sich um eine Absichtserklärung, dass die US-Streitkräfte die Seeblockade aufheben und sich aus den Gewässern in der Nähe des Iran zurückziehen würden, berichtete das staatliche Fernsehen. Der Iran wolle im Gegenzug die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr öffnen. Eine Einigung sei aber noch nicht erzielt.
Seit dem 8. April herrscht in dem Ende Februar begonnenen Krieg eine Waffenruhe. Trotzdem gab es rund um die Straße von Hormus gegenseitige Angriffe. Pakistan vermittelt zwischen den USA und dem Iran./jsl/jha/
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...und der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten!
Es ist immer wieder ein psychologisches Schauspiel der Sonderklasse. Da reicht das blosse Auftauchen des Wortes „Memorandum“ im Nahen Osten, um die automatisierten Handelssysteme des Westens in den reflexartigen Verkaufsmodus zu schalten. Der Ölpreis wird um über 4% gedrückt, während die physische Realität an den globalen Engpässen der Strasse von Hormus mit keinem einzigen Schiff verändert wurde.
Wer glaubt, dass komplexe, jahrzehntelang gewachsene geopolitische Verschiebungen durch ein loses Stück Verhandlungspapier und ein paar medienwirksame Gesten gelöst sind, verwechselt die Realpolitik mit einer PR-Kampagne der Wall Street.
Dieser temporäre Rücksetzer ändert nichts an der fundamentalen Statik. Das makroökonomische Dreieck zieht sich im Hintergrund unerbittlich weiter zu. Während die Herde jetzt erleichtert aufatmet und glaubt, die geopolitische Risikoprämie sei Geschichte, wird die Feder im Rohstoffsektor auf diesem tieferen Niveau nur noch fester gespannt. Die un-dilutierbare Realität im Boden lässt sich durch digitale Beruhigungspillen nicht vermehren. Der Markt holt lediglich Schwung vor dem physikalischen Realitätscheck.