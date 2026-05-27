🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCognizant Technology Solutions (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cognizant Technology Solutions (A)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Travelport, Cognizant und Anthropic arbeiten zusammen, um Reisetechnologie für das KI-Zeitalter voranzutreiben

    Travelport, Cognizant und Anthropic arbeiten zusammen, um Reisetechnologie für das KI-Zeitalter voranzutreiben
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Travelport, Cognizant und Anthropic bauen ein KI-basiertes Reise-Ökosystem auf, um die Art und Weise zu modernisieren, wie Reisetechnologie entwickelt, getestet und gewartet wird
    • Gemeinsam schließen sie eine kritische Lücke im Bereich der KI-gesteuerten Reisen: die Verbindung von Systemen, die denken und planen können, mit den Plattformen, die tatsächlich Transaktionen durchführen können

    TEANECK, New Jersey, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) arbeitet gemeinsam mit Travelport an einer strategischen KI-Transformation, bei der „Claude" von Anthropic zum Einsatz kommen wird, um die Art und Weise zu modernisieren, wie Travelport Software für seine Reisevertriebs- und -vermarktungsplattformen entwickelt, testet und wartet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Bereitstellung KI-gestützter Innovationen für Fluggesellschaften, Hoteliers, Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros weltweit zu beschleunigen und gleichzeitig KI-Funktionen in die Plattform von Travelport zu integrieren.

    Cognizant Logo

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cognizant Technology Solutions Corp!
    Short
    61,97€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 5,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42,65€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 5,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Buchungssysteme, die für eine vergangene Ära entwickelt wurden, haben mittlerweile Mühe, Schritt zu halten: Die Kosten für Reisebüros sind gestiegen, da Mitarbeiter komplexe Reiserouten zunehmend manuell zusammenstellen müssen, und es ist eine Kluft entstanden zwischen der Art und Weise, wie Reisende heute mithilfe von KI-Tools suchen, und dem, was aktuelle Plattformen interpretieren und umsetzen können. Diese Zusammenarbeit wird diese strukturellen Herausforderungen durch eine intelligente Infrastruktur angehen, die darauf ausgelegt ist, die Lücke zwischen KI-gesteuerten Reiseabsichten und einer bestätigten Buchung zu schließen.

    Für Reisebüros und Reisemanagementunternehmen (TMC) wird die Plattform von Travelport einen größeren Teil der kognitiven Arbeit übernehmen, die Mitarbeiter derzeit manuell erledigen, darunter das schnellere Aufzeigen relevanter Optionen, die Automatisierung von Austauschvorgängen und Umbuchungen sowie die Einbettung von Störungsinformationen in Arbeitsabläufe. Beispielsweise könnte ein Mitarbeiter, der einen Geschäftsreisenden betreut, Routen mit statistisch geringerem Störungsrisiko vorschlagen. Kunden von Travelport geben an, dass eine Zeitersparnis von nur einer Stunde pro Mitarbeiter und Tag in einem großen TMC zu einer jährlichen Produktivitätssteigerung in Millionenhöhe führt.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Travelport, Cognizant und Anthropic arbeiten zusammen, um Reisetechnologie für das KI-Zeitalter voranzutreiben Travelport, Cognizant und Anthropic bauen ein KI-basiertes Reise-Ökosystem auf, um die Art und Weise zu modernisieren, wie Reisetechnologie entwickelt, getestet und gewartet wirdGemeinsam schließen sie eine kritische Lücke im Bereich der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     