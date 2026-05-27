Travelport, Cognizant und Anthropic arbeiten zusammen, um Reisetechnologie für das KI-Zeitalter voranzutreiben

TEANECK, New Jersey, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) arbeitet gemeinsam mit Travelport an einer strategischen KI-Transformation, bei der „Claude" von Anthropic zum Einsatz kommen wird, um die Art und Weise zu modernisieren, wie Travelport Software für seine Reisevertriebs- und -vermarktungsplattformen entwickelt, testet und wartet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Bereitstellung KI-gestützter Innovationen für Fluggesellschaften, Hoteliers, Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros weltweit zu beschleunigen und gleichzeitig KI-Funktionen in die Plattform von Travelport zu integrieren.

Buchungssysteme, die für eine vergangene Ära entwickelt wurden, haben mittlerweile Mühe, Schritt zu halten: Die Kosten für Reisebüros sind gestiegen, da Mitarbeiter komplexe Reiserouten zunehmend manuell zusammenstellen müssen, und es ist eine Kluft entstanden zwischen der Art und Weise, wie Reisende heute mithilfe von KI-Tools suchen, und dem, was aktuelle Plattformen interpretieren und umsetzen können. Diese Zusammenarbeit wird diese strukturellen Herausforderungen durch eine intelligente Infrastruktur angehen, die darauf ausgelegt ist, die Lücke zwischen KI-gesteuerten Reiseabsichten und einer bestätigten Buchung zu schließen.

Für Reisebüros und Reisemanagementunternehmen (TMC) wird die Plattform von Travelport einen größeren Teil der kognitiven Arbeit übernehmen, die Mitarbeiter derzeit manuell erledigen, darunter das schnellere Aufzeigen relevanter Optionen, die Automatisierung von Austauschvorgängen und Umbuchungen sowie die Einbettung von Störungsinformationen in Arbeitsabläufe. Beispielsweise könnte ein Mitarbeiter, der einen Geschäftsreisenden betreut, Routen mit statistisch geringerem Störungsrisiko vorschlagen. Kunden von Travelport geben an, dass eine Zeitersparnis von nur einer Stunde pro Mitarbeiter und Tag in einem großen TMC zu einer jährlichen Produktivitätssteigerung in Millionenhöhe führt.