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    UBS stuft Biontech auf 'Buy'

    UBS stuft Biontech auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. David Dai begründete die Kaufempfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Onkologie-Produktpipeline des Mainzer Biotech-Unternehmens, dessen Anteilsscheine in den USA gehandelt werden. Die Chancen in diesem Bereich stimmten ihn selbst überzeugter von den Aktien. Er sieht diese an einem Wendepunkt in der Erwartung, dass Ergebnisse die Skepsis der Anleger widerlegen./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 81,45EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Dai
    Analysiertes Unternehmen: Biontech
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 135
    Kursziel alt: 117
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 135,00$, was eine Steigerung von +43,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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