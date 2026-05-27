UBS stuft Biontech auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. David Dai begründete die Kaufempfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Onkologie-Produktpipeline des Mainzer Biotech-Unternehmens, dessen Anteilsscheine in den USA gehandelt werden. Die Chancen in diesem Bereich stimmten ihn selbst überzeugter von den Aktien. Er sieht diese an einem Wendepunkt in der Erwartung, dass Ergebnisse die Skepsis der Anleger widerlegen./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 81,45EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 117

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 135,00 $ , was eine Steigerung von +43,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer