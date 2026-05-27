Goldpreis fällt dramatisch: Warum Anleger jetzt auf diese Goldminenaktie schauen

Kurzfristig könnte es aber noch etwas ruppig werden. Am morgigen Donnerstag wird in den USA mit den PCE-Daten der wohl wichtigste Inflationsindikator für die US-Notenbank veröffentlicht. Entsprechend sollte es nicht verwundern, wenn man am Goldmarkt vor den Daten in Deckung geht. Immerhin gibt es Entlastung für den Goldpreis – die Anleiherenditen gehen im Einklang mit den Ölpreisen zurück. So sanken die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen unter den Bereich von 4,5 Prozent. Das bringt für Gold und Silber, aber auch für den Dax, Dow Jones Ind. und andere Aktienindizes Entlastung.

Nun also doch! Nach langem Ringen musste der Goldpreis nachgeben und die 4.500 US-Dollar aufgeben. Das eröffnet dem Edelmetall theoretisch weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 4.100 US-Dollar bzw. 4.000 US-Dollar. Übergeordnet bleiben die Perspektiven weiterhin bullisch. Eine Sommerrallye in Gold sollte nicht überraschen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Diese Goldminenaktie überrascht jetzt Anleger – Endeavour Mining

Wir hatten den auf Afrika fokussierten Goldproduzenten Endeavour Mining an dieser Stelle Ende bereits März ausführlich vorgestellt.

Die starke fundamentale Basis des Unternehmens zeigt sich auch in der aktuellen Korrekturphase. Barrick Mining, Newmont Corp., Kinross Gold, Agnico Eagle Mines und andere Minenaktien gerieten zuletzt unter die Räder. Auch Endeavour Mining konnte sich der Korrektur nicht entziehen. Aber der Kursrücksetzer fällt mit knapp 20 Prozent recht moderat aus. Zum Vergleich: Der Arca Gold Bugs Index verlor ausgehend von seinem Hoch 29 Prozent.

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Endeavour Mining mit starken Quartalszahlen

Das Unternehmen vermeldete für das 1. Quartal 2026 einen den Aktionären zurechenbaren bereinigten Gewinn von 370 Mio. US-Dollar, nach 219 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA belief sich auf beeindruckende 880 Mio. US-Dollar, nach 613 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vergleichszeitraum. Der free cash flow konnte gegenüber dem Vorjahresquartal auf 613 Mio. US-Dollar gesteigert werden. Zum Vergleich: Im 1. Quartal 2025 belief sich der free cash flow auf 409 Mio. US-Dollar. Endeavour Mining produzierte im 1. Quartal 2026 282.000 Unzen Gold zu AISC in Höhe von 1.834 US-Dollar je Unze und sieht sich damit auf Kurs, um das Jahresziel zu erreichen. Für 2026 erwartet Endeavour Mining eine Goldproduktion in einer Spanne von 1,090 Mio. Unzen bis 1,265 Mio. Unzen bei AISC zwischen 1.600 US-Dollar und 1.800 US-Dollar.

Assafou-Projekt als zentrales Wachstumsprojekt

Ende April legte Endeavour Mining auch die finale Machbarkeitsstudie zum Assafou-Projekt in der Elfenbeinküste vor. Über den Bau der Mine soll bis Ende 2026 endgültig entschieden werden. Angesichts der exzellenten Eckdaten spricht alles für einen positiven Entscheid. Assafou soll in den ersten 8 Jahren 320.000 Unzen Gold zu AISC von sensationellen 1.026 US-Dollar je Unze pro Jahr produzieren. Insgesamt ist das Minenleben Stand heute auf 16 Jahre ausgelegt. Bei einem Goldpreis von 4.000 US-Dollar würde die Amortisationszeit (nach Steuern) unter zwei Jahre betragen. Zum Vergleich: Selbst bei einem Goldpreis von 2.500 US-Dollar würde die Amortisationszeit (nach Steuern) „nur“ 3,5 Jahr betragen. Läuft alles nach Plan, könnte Assafou bereits im Jahr 2029 in Produktion gehen.

Fazit

Angesichts der fundamentalen Stärke des Unternehmens und den organischen Wachstumsperspektiven gehört Endeavour Mining zu den spannendsten Goldproduzenten überhaupt. Angesichts des geografischen Fokus auf Afrika wird die Aktie mit einem gewissen Bewertungs- bzw. Risikoabschlag gehandelt. Das gilt es, zu berücksichtigen.

Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie einen starken bzw. stabilen Eindruck. Der Aufwärtstrend ist noch intakt. Die zentrale Unterstützungszone ist in den Bereich von 41,3 GBP / 37,8 GBP zu verorten. Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, bedarf es eines Vorstoßes über die 50 GBP.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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