Griechenland: Wachstumschampion wird zum Schulden-Vorbild

Bis zum Jahresende soll die griechische Schuldenquote auf 136,9 Prozent der Wirtschaftsleistung sinken, erwartet der Internationale Währungsfonds. 2025 hatte sie noch bei etwa 146 Prozent gelegen. Für Italien dagegen wird mit einem Anstieg von 137,1 Prozent auf 138,6 Prozent gerechnet. Damit würde Griechenland das symbolisch wichtige Stigma des Euro-Schuldenkönigs abgeben – ein Meilenstein, der vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. Eurostat hatte Griechenland Ende 2025 noch vor Italien als höchstverschuldetes EU-Land ausgewiesen.

Griechenland war über Jahre das Synonym für die Eurokrise. Staatspleite, Rettungspakete, Sparkurse, Kapitalverkehrskontrollen – kaum ein Land stand so sehr für die Schwächen der Währungsunion wie Griechenland. Doch jetzt dreht sich das Bild radikal: Das frühere Krisenland dürfte bis Ende 2026 nicht mehr der am höchsten verschuldete Staat der Eurozone sein. Diese Rolle könnte stattdessen Italien übernehmen.

Der Fortschritt ist umso bemerkenswerter, weil Griechenlands Schuldenquote im Corona-Jahr 2020 noch bei rund 209 Prozent lag. Seither ist sie um mehr als 60 Prozentpunkte gefallen. Das liegt nicht nur an Haushaltsdisziplin, sondern auch an einem kräftigen nominalen Wachstumsschub. Zwischen 2021 und 2025 legte die Wirtschaft jährlich im Schnitt um 7,7 Prozent zu; getragen wurde die Erholung vor allem von Investitionen, privater Nachfrage und Tourismus. Auch die EU-Kommission sieht Griechenland weiter auf Wachstumskurs und verweist auf Investitionen, Konsum und Nettoexporte als Stützen der Konjunktur.

Hinzu kommt: Athen begnügt sich nicht damit, die Schuldenquote passiv über Wachstum und Inflation zu senken. Die Regierung zahlt alte Hilfskredite aktiv vorzeitig zurück. Bereits Ende 2025 wurde eine Tranche von 5,29 Milliarden Euro aus dem ersten Rettungsprogramm früher als geplant getilgt. Für 2026 ist eine weitere Rückzahlung von rund 6,9 bis 7 Milliarden Euro vorgesehen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Nach Regierungsangaben will Griechenland die Kredite aus dem ersten Hilfsprogramm bis 2031 vollständig begleichen – rund 10 Jahre früher als ursprünglich geplant.

Diese Entwicklung verändert auch die Wahrnehmung an den Kapitalmärkten. FTSE Russell hebt Griechenland im September 2026 wieder in den Kreis der entwickelten Märkte. MSCI folgt im Mai 2027 und macht damit die Herabstufung aus dem Jahr 2013 rückgängig. Ursprünglich stand auch eine frühere Umsetzung im August 2026 zur Debatte, nach Rückmeldungen aus dem Markt (solche Umstellungen sind langwierig und komplex) wurde der Termin jedoch auf die Indexüberprüfung im Mai 2027 gelegt.

Damit wird aus dem früheren Problemfall der Eurozone eine der überraschendsten fiskalischen Erfolgsgeschichten Europas. Griechenland wächst schneller als viele Partner, erzielt hohe Primärüberschüsse, reduziert seine Schuldenlast und gewinnt schrittweise das Vertrauen internationaler Investoren zurück. Italien dagegen kämpft mit schwachem Wachstum, hohen Altlasten und einer Schuldenquote, die zunächst weiter steigen dürfte.

Die Wende ist politisch wie ökonomisch brisant: Vor 10 Jahren galt Griechenland als Risiko für den Fortbestand des Euro. Heute zeigt Athen, dass selbst extreme Schuldenstände sinken können, wenn Wachstum, Haushaltsdisziplin und Marktvertrauen zusammenkommen. Für die Eurozone ist das eine bemerkenswerte Verschiebung der Kräfteverhältnisse – und für Italien eine unbequeme Warnung. Aus dem einstigen Schlusslicht ist ein Land geworden, das seinen Gläubigern Geld früher zurückzahlt und an den Finanzmärkten wieder als entwickelte Volkswirtschaft behandelt wird.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!