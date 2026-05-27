TikTok-Konzern zündet Milliarden-Offensive gegen Amazon und Microsoft

Die Gespräche seien noch vorläufig, berichteten mit den Plänen vertraute Personen. Die Investitionen könnten sich demnach auf 400 bis 500 Milliarden Yuan belaufen. ByteDance selbst äußerte sich nicht zu den Angaben.

ByteDance will seine Dominanz im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz massiv ausbauen. Der Mutterkonzern von TikTok diskutiert laut Bloomberg Investitionen von bis zu 70 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Damit würde das chinesische Tech-Unternehmen seine Ausgaben für Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur nahezu verdreifachen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Angriff auf Microsoft, Amazon und Meta

Mit der Investitionsoffensive will ByteDance nicht nur den chinesischen Markt dominieren. Der Konzern zielt zunehmend auf internationale Konkurrenz durch US-Konzerne wie Microsoft, Amazon oder Meta.

Schon 2025 könnte ByteDance seine Investitionen laut Bloomberg sogar auf rund 100 Milliarden US-Dollar steigern, falls Wirtschaft und Geschäftsentwicklung mitspielen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lagen die Investitionen noch bei etwa 25 Milliarden US-Dollar.

Die Finanzierung dürfte ByteDance vorerst aus eigener Kraft stemmen können. Nach Angaben der Insider erzielte das Unternehmen 2025 rund 50 Milliarden US-Dollar Gewinn.

Chinas Tech-Konzerne ziehen nach

Während US-Konzerne ihre KI-Ausgaben seit Monaten aggressiv ausbauen, agierten chinesische Wettbewerber bislang deutlich vorsichtiger. Tencent plant laut Bloomberg Investitionen von mehr als 36 Milliarden Yuan in KI. Alibaba verfolgt ein Drei-Jahres-Ziel von über 50 Milliarden US-Dollar.

Der Technologieanalyst Ke Yan von DZT Research sieht dennoch eine klare Verschiebung im Markt. "ByteDance, Tencent und Alibaba sind sich zunehmend einig, dass KI-Infrastruktur mittlerweile ein strategischer Vermögenswert und nicht mehr nur ein optionaler Posten ist", sagte er.

Der Abstand zu den US-Konzernen sei kleiner, als es die reinen Zahlen vermuten lassen. "Die Ausgabenlücke zwischen Chinas Technologiegiganten und US-Konkurrenten wie Microsoft, Amazon und Meta ist – bereinigt um die lokalen Kostenstrukturen – geringer, als die Schlagzeilen vermuten lassen, und der Abstand in Bezug auf die bloßen Ambitionen ist noch geringer", erklärte Ke Yan.

Doubao wird zur Geheimwaffe

Besonders stark wächst ByteDance im KI-Geschäft mit seinem Chatbot Doubao. Die Anwendung kommt inzwischen auf mehr als 300 Millionen monatliche Nutzer und gilt als populärster KI-Chatbot Chinas.

ByteDance profitiert dabei von seiner engen Verzahnung mit Douyin, der chinesischen Version von TikTok. Über die Kurzvideo-Plattform bewirbt der Konzern neue KI-Produkte direkt bei Millionen Nutzern.

Zuletzt hatte Bloomberg berichtet, dass ByteDance Millionen Chips von Qualcomm kaufen will, um sogenannte agentische KI-Dienste auszubauen. Gleichzeitig investiert das Unternehmen massiv in Server und Rechenleistung, um Engpässe bei der weltweiten KI-Infrastruktur zu vermeiden.

"Der Vorstoß im Bereich der KI schafft eine positive Rückkopplungsschleife für ByteDance, und die Vorteile sind deutlich erkennbar", sagte Analyst Ke Yan.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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