🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Gigantische KI-Wette

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    TikTok-Konzern zündet Milliarden-Offensive gegen Amazon und Microsoft

    ByteDance will bis zu 70 Milliarden US-Dollar in KI stecken. Der TikTok-Konzern greift damit US-Techriesen direkt an.

    Gigantische KI-Wette - TikTok-Konzern zündet Milliarden-Offensive gegen Amazon und Microsoft
    Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

    ByteDance will seine Dominanz im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz massiv ausbauen. Der Mutterkonzern von TikTok diskutiert laut Bloomberg Investitionen von bis zu 70 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Damit würde das chinesische Tech-Unternehmen seine Ausgaben für Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur nahezu verdreifachen.

    Die Gespräche seien noch vorläufig, berichteten mit den Plänen vertraute Personen. Die Investitionen könnten sich demnach auf 400 bis 500 Milliarden Yuan belaufen. ByteDance selbst äußerte sich nicht zu den Angaben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    572,03€
    Basispreis
    3,68
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    652,16€
    Basispreis
    3,67
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Angriff auf Microsoft, Amazon und Meta

    Mit der Investitionsoffensive will ByteDance nicht nur den chinesischen Markt dominieren. Der Konzern zielt zunehmend auf internationale Konkurrenz durch US-Konzerne wie Microsoft, Amazon oder Meta.

    Schon 2025 könnte ByteDance seine Investitionen laut Bloomberg sogar auf rund 100 Milliarden US-Dollar steigern, falls Wirtschaft und Geschäftsentwicklung mitspielen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lagen die Investitionen noch bei etwa 25 Milliarden US-Dollar.

    Die Finanzierung dürfte ByteDance vorerst aus eigener Kraft stemmen können. Nach Angaben der Insider erzielte das Unternehmen 2025 rund 50 Milliarden US-Dollar Gewinn.

    @wo_wallstreetonline

     

    Chinas Tech-Konzerne ziehen nach

    Während US-Konzerne ihre KI-Ausgaben seit Monaten aggressiv ausbauen, agierten chinesische Wettbewerber bislang deutlich vorsichtiger. Tencent plant laut Bloomberg Investitionen von mehr als 36 Milliarden Yuan in KI. Alibaba verfolgt ein Drei-Jahres-Ziel von über 50 Milliarden US-Dollar.

    Der Technologieanalyst Ke Yan von DZT Research sieht dennoch eine klare Verschiebung im Markt. "ByteDance, Tencent und Alibaba sind sich zunehmend einig, dass KI-Infrastruktur mittlerweile ein strategischer Vermögenswert und nicht mehr nur ein optionaler Posten ist", sagte er.

    Der Abstand zu den US-Konzernen sei kleiner, als es die reinen Zahlen vermuten lassen. "Die Ausgabenlücke zwischen Chinas Technologiegiganten und US-Konkurrenten wie Microsoft, Amazon und Meta ist – bereinigt um die lokalen Kostenstrukturen – geringer, als die Schlagzeilen vermuten lassen, und der Abstand in Bezug auf die bloßen Ambitionen ist noch geringer", erklärte Ke Yan.

    Doubao wird zur Geheimwaffe

    Besonders stark wächst ByteDance im KI-Geschäft mit seinem Chatbot Doubao. Die Anwendung kommt inzwischen auf mehr als 300 Millionen monatliche Nutzer und gilt als populärster KI-Chatbot Chinas.

    ByteDance profitiert dabei von seiner engen Verzahnung mit Douyin, der chinesischen Version von TikTok. Über die Kurzvideo-Plattform bewirbt der Konzern neue KI-Produkte direkt bei Millionen Nutzern.

    Zuletzt hatte Bloomberg berichtet, dass ByteDance Millionen Chips von Qualcomm kaufen will, um sogenannte agentische KI-Dienste auszubauen. Gleichzeitig investiert das Unternehmen massiv in Server und Rechenleistung, um Engpässe bei der weltweiten KI-Infrastruktur zu vermeiden.

    "Der Vorstoß im Bereich der KI schafft eine positive Rückkopplungsschleife für ByteDance, und die Vorteile sind deutlich erkennbar", sagte Analyst Ke Yan.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 373,80$, was einem Rückgang von -10,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gigantische KI-Wette TikTok-Konzern zündet Milliarden-Offensive gegen Amazon und Microsoft ByteDance will bis zu 70 Milliarden US-Dollar in KI stecken. Der TikTok-Konzern greift damit US-Techriesen direkt an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     