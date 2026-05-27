UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 333 US-Dollar belassen. Stephen Ju verfeinerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Methodik, um die Umsatzprognosen für die Cloud-Sparte AWS des Handelskonzerns zu beurteilen. Er bestätigt seine Kaufempfehlung - unter anderem in der Annahme, dass sich das Wachstum in diesem Bereich im Jahr 2026 mit zusätzlichen Kapazitäten beschleunigt./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 20:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 20:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 231,7EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 333
Kursziel alt: 333
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 333
Kursziel alt: 333
Währung: USD
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