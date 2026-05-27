Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
adidas
Tagesperformance: +6,72 %
Platz 1
Performance 1M: +22,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Bullisches Sentiment zum Adidas-Titel im wallstreetONLINE-Forum: Turnaround läuft, GD100 übertroffen, Aufwärtsmomentum. Käufer fanden sich bei ca. 141–142 € ein. Nächste Hürden bei 161–169 €, Ziel um 192 €. Jefferies belässt Buy mit Kursziel 190 €. Intraday-Interesse aus London unterstreicht Kauflaune. 14‑Tage-Entwicklung wird als Aufwärtsbewegung gesehen; konkreter Prozentwert fehlt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 2
Performance 1M: -3,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zu Siemens Energy ein gemischtes Sentiment: Technisch volatil mit starken Moves (etwa von ca. 80 € auf über 170 €). Trader nennen konkrete Ziele: Einstieg um 65 €, Ausstieg um 190 €. Long-Positionen existieren; Gamesa-Profitabilität wird als positiver fundamentaler Bezug gesehen. Insgesamt bleibt die Stimmung vorsichtig bis volatil.
Continental
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 3
Performance 1M: +10,86 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 4
Performance 1M: -5,37 %
RWE
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 5
Performance 1M: -8,90 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 6
Performance 1M: -2,16 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 7
Performance 1M: +5,71 %
Symrise
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 8
Performance 1M: +11,82 %
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 9
Performance 1M: +4,72 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 10
Performance 1M: +3,37 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 11
Performance 1M: +1,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf
Beiersdorf-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv: fortlaufende ARP‑Rückkäufe mit beachtlichen Stückzahlen stärken den Shareholder Value. Die Beiträge setzen auf eine langfristig positive Kurswirkung und erwarten gute H1‑26-Zahlen. Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht genannt; daher lässt sich keine Zahl ableiten. Insgesamt bullish.
BMW
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 12
Performance 1M: -5,60 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 13
Performance 1M: +4,37 %
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 14
Performance 1M: +6,22 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 15
Performance 1M: -6,67 %
E.ON
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 16
Performance 1M: -0,30 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 60,00%
|PUT: 40,00%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 20,00 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
