UBS hebt Biontech auf 'Buy' - Ziel 135 Dollar

BioNTech – fundamentale Bewertung mit Bilanz-Daten:

Nach Auswertung des Geschäftsberichts 2025 und der Bestätigung auf der HV vom 15. Mai 2026 lohnt ein nüchterner Blick auf die Sum-of-the-Parts-Bewertung von BioNTech. CFO Ramón Zapata hat die liquiden Mittel zum 31. März 2026 mit 16,8 Mrd. € beziffert. Diese Cash-Position allein entspricht bei 251.325.340 ausstehenden Aktien rund 66,8 € je Aktie und damit dem Großteil des aktuellen Börsenkurses.

Bei den weiteren Buchwerten aus dem konsolidierten Konzernabschluss 2025 sind nach IFRS Produktionsstätten, immaterielle Vermögenswerte (aktivierte F&E-Lizenzen, Goodwill aus InstaDeep- und BioTheus-Übernahmen) sowie Beteiligungen zu berücksichtigen. Da der vollständig geprüfte Abschluss im Form 20-F bei der SEC eingereicht ist, lassen sich diese Positionen mit etwa 1,5 Mrd. € konservativ ansetzen, was sich aus dem Anlagevermögen abzüglich Goodwill-Risiken nähert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2025 von 903,7 Mio. € enthielten bereits Wertminderungen aus Pipeline-Priorisierung und Rechtsstreit-Beilegungen, sodass die verbleibenden Buchwerte bereits konservativ bewertet sind.

Der BMS-Deal um BNT327/Pumitamig ist der nächste große Werttreiber: 1,5 Mrd. USD upfront (bereits in Q3 2025 vereinnahmt), weitere 2,0 Mrd. USD bis 2028 fix sowie bis zu 7,6 Mrd. USD Meilensteine plus 50/50-Profit-Share – mit acht laufenden globalen Phase-3-Studien zum Jahresende 2026. Visible-Alpha- und Morningstar-Konsens sehen risikoadjustierte Peak Sales von rund 4,5 Mrd. USD; ich rechne daher konservativ mit 4,5 Mrd. € rNPV bei WACC 9% und PoS 50%.

Die weitere Onkologie-Pipeline umfasst Trastuzumab Pamirtecan (HER2-ADC, BLA-Einreichung 2026), Gotistobart (CTLA-4, Phase-3-Zwischenanalyse 2026), BNT324/DB-1311 (B7H3-ADC, Phase-3-Start 2026), BNT113 (mRNA, Phase-3-Zwischenanalyse 2026) sowie Autogene Cevumeran (iNeST mit Roche). Auch BNT316 gehört dazu und könnte bzw. dürfte bei sqNSCLC überraschen. Mit konservativ PoS-Annahmen von 20–35% komme ich hier auf einen rNPV von rund 6,0 Mrd. €. Die ADC-Kandidaten BNT323 und BNT324 stammen aus der Lizenz- und Co-Entwicklungs-Kollaboration mit DualityBio und sind bereits in diesem rNPV vollständig berücksichtigt – eine separate Beteiligungsposition wäre Doppelzählung.

Das COVID-19-Geschäft ist eindeutig sinkend, aber über Jahre fortlaufend: Die Guidance 2026 wurde auf 2,0–2,3 Mrd. € gesenkt, die BMS-Kollaborationsumsätze bleiben hingegen weitgehend stabil. Mit DCF 2026–2032, einem Decay von 15% p.a. und WACC 9% ergibt sich ein Wert von rund 3,5 Mrd. €, der die Brückenphase finanziert.

Beim Block Patente: Der CureVac-Kaufpreis betrug 1,25 Mrd. USD bzw. ca. 1,08 Mrd. €. Da die ursprünglichen BioNTech-eigenen mRNA-Patente (LNP-Formulierungen, Basenmodifikationen, Liefersysteme) mindestens vergleichbar wertvoll sind, setze ich 2 × 1,08 Mrd. € = ca. 2,16 Mrd. € für das gesamte mRNA-IP-Portfolio an. Diese stillen Reserven sind im Anlagevermögen nur teilweise reflektiert.

InstaDeep als KI-Tochter (Akquisitionspreis £562 Mio. in 2023) bewerte ich mit rund 0,7 Mrd. €, weil die Plattform proprietäre KI für Target-Discovery liefert und die Erfolgswahrscheinlichkeit der gesamten Pipeline strukturell erhöht. BioTheus trägt über BNT327 hinaus eine Pipeline bispezifischer Antikörper, die ich rNPV-basiert mit rund 1,2 Mrd. € taxiere. Bei den stillen Reserven sind abgeschriebene Produktionskapazitäten, die mRNA-Plattform, Zelltherapie- und ADC-Programme zu berücksichtigen, was ich konservativ mit 1,0 Mrd. € ansetze. Schließlich das Pandemie-Vorsorgegeschäft: Der Pandemiebereitschaftsvertrag mit der deutschen Regierung soll laut Guidance 2026 stabil bleiben, was ich mit rund 1,5 Mrd. € als Real-Option in den DCF einrechne.

Als zusätzlichen Baustein ist die Kapitalbeteiligung an Autolus Therapeutics (AUTL) zu berücksichtigen: BioNTech hat im Februar 2024 rund 200 Mio. USD in eine ca. 12%-Beteiligung investiert plus 50 Mio. USD Upfront im Rahmen einer strategischen CAR-T-Kollaboration. Bei aktuellem Kurs um 1,38 USD ist die Position handelsrechtlich weitgehend wertberichtigt, doch der Analysten-Konsens (17 von 18 Kaufempfehlungen, HC Wainwright Kursziel 9 USD) impliziert ein Recovery-Potenzial von 6–7x. Im Basis-Case setze ich konservativ 0,2 Mrd. € an, im Bull-Case wären 0,8–1,0 Mrd. € möglich. DualityBio wird hingegen nicht als separate Beteiligung eingebucht, weil keine Kapitalbeteiligung besteht und die lizenzierten ADC-Programme bereits in der Onkologie-Pipeline (Baustein 4) erfasst sind.

Zwischensumme der elf Bausteine in Mrd. €: 16,8 (HV-Stand 31.03.2026) plus 1,5 plus 4,5 plus 6,0 plus 3,5 plus 2,16 plus 0,7 plus 1,2 plus 1,0 plus 1,5 plus 0,2 (Autolus) ergibt rund 39,1 Mrd. €. Geteilt durch 251,3 Mio. ausstehende Aktien ergibt das einen fundamentalen Wert von rund 155,6 € je Aktie im Basis-Case; im Bull-Case mit Autolus-Recovery ergibt sich ein Aufschlag von 2–3 € je Aktie. Diese Zahl liegt damit nahe der unteren Simply-Wall-St-DCF-Spanne von 165–177 € und untermauert eine fundamentale Unterbewertung von ca. 30–45% gegenüber dem aktuellen Kurs von ca. 90–106 USD.

Der ausgewiesene Cash-Bestand von 16,8 Mrd. € deckt allein bereits zwei Drittel des Kurses, der BMS-Deal und das verdoppelte mRNA-IP-Portfolio liefern den Hebel nach oben, und die Onkologie-Pipeline mit sechs erwarteten Spätphasen-Datenpunkten 2026 ist beim aktuellen Kurs faktisch geschenkt. Die Autolus-Beteiligung stellt eine zusätzliche, derzeit fast kostenlose Real-Option auf CAR-T-Recovery dar.