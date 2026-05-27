ANALYSE-FLASH
UBS hebt Biontech auf 'Buy' - Ziel 135 Dollar
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. David Dai begründete die Kaufempfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Onkologie-Produktpipeline des Mainzer Biotech-Unternehmens, dessen Anteilsscheine in den USA gehandelt werden. Die Chancen in diesem Bereich stimmten ihn selbst überzeugter von den Aktien. Er sieht diese an einem Wendepunkt in der Erwartung, dass Ergebnisse die Skepsis der Anleger widerlegen./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 80,55 auf Tradegate (27. Mai 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +8,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,94 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,47 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +63,77 %/+92,31 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 135 US-Dollar
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Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.
Im Corona Hype war mir die Aktie definitiv zu teuer, weil nach Corona absehbar war, dass diese Umsätze zunächst nicht mehr in dieser Größenordnung kommen würden. Aber die Bewertung seit Sommer 2024 sehen nicht nur wenige anders, sondern viele sehen sie schlicht gar nicht. Das ist ein großer Unterschied.
Die Short Quote bei BioNTech ist sehr gering. Sobald Druck durch schlechte Nachrichten entsteht, sei es durch Mitbewerber oder durch Meldungen wie das Ausscheiden der Gründer, bewegt sich die Aktie trotzdem immer wieder in derselben Range zwischen etwa 80 und 120.
Für mich ist es deshalb eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Markt das entdeckt. Die Zahl derjenigen, die aktiv gegen BioNTech stehen, ist aus meiner Sicht gering. Es ist eher eine reine Interessenfrage. Es fehlt aktuell das Interesse, aber es gibt auch keinen echten Widerstand gegen die Aktie.
Wäre der Markt jederzeit perfekt, gäbe es kaum Chancen auf überdurchschnittliche Renditen. Genau deshalb kaufen und verkaufen Menschen unterschiedlich. Der eine verkauft eine Aktie, weil er sie für zu teuer hält. Der andere kauft sie, weil er sie für zu billig hält. Beide können nicht gleichzeitig recht haben.
Die Wahrheit zeigt sich oft erst im Nachhinein. Wenn ein Kurs in kurzer Zeit massiv steigt, war die Aktie zuvor offensichtlich falsch bewertet. Die eigentliche Frage ist nur: Wo liegt die Fehlpreisung genau und wer erkennt sie früher als die anderen?
Bei BioNTech kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, zumindest aus meiner Sicht, dass hier eine klare Fehlpreisung vorliegt. Zieht man den enormen Cashbestand von der aktuellen Bewertung ab, bleibt für das eigentliche Unternehmen fast nichts mehr übrig. Und dabei reden wir nicht nur über die bestehenden Corona Umsätze, sondern auch über Patente, zukünftige Erlöse, die gesamte Pipeline sowie laufende Phase 2 und Phase 3 Studien.
Wenn ich mir gleichzeitig anschaue, wie andere Unternehmen im Biotech Bereich bewertet werden, dann wären aus meiner Sicht selbst 50 Milliarden Marktkapitalisierung absolut nachvollziehbar. Mit etwas Übertreibung vielleicht sogar 65 Milliarden. Genau das erkennt der Markt aktuell nicht und dafür gibt es Gründe.
Der Hauptgrund ist meiner Meinung nach ganz klar: BioNTech ist eine deutsche Firma. In den USA interessiert das momentan kaum jemanden. Dort ist fast alles auf AI, Quantencomputer und die nächste Tech Blase fokussiert. Kapital folgt immer den Geschichten, die gerade Aufmerksamkeit bekommen.
Aber diese Phase wird nicht ewig dauern. Es wird wieder der Moment kommen, in dem Investoren gezielt nach unterbewerteten Firmen suchen. Nach echten Substanzwerten mit Zukunftspotenzial. Und wenn dann die richtige Nachricht zum richtigen Zeitpunkt kommt, kann sich das Bild sehr schnell verändern.
Dass Cathie Wood beziehungsweise ARK bereits wieder eine kleine Position bei BioNTech aufgebaut hat, könnte ein erster Hinweis darauf sein. Am Ende bleibt für mich der entscheidende Punkt: BioNTech ist aus meiner Sicht definitiv fehlgepreist.
BioNTech – fundamentale Bewertung mit Bilanz-Daten:
Nach Auswertung des Geschäftsberichts 2025 und der Bestätigung auf der HV vom 15. Mai 2026 lohnt ein nüchterner Blick auf die Sum-of-the-Parts-Bewertung von BioNTech. CFO Ramón Zapata hat die liquiden Mittel zum 31. März 2026 mit 16,8 Mrd. € beziffert. Diese Cash-Position allein entspricht bei 251.325.340 ausstehenden Aktien rund 66,8 € je Aktie und damit dem Großteil des aktuellen Börsenkurses.
Bei den weiteren Buchwerten aus dem konsolidierten Konzernabschluss 2025 sind nach IFRS Produktionsstätten, immaterielle Vermögenswerte (aktivierte F&E-Lizenzen, Goodwill aus InstaDeep- und BioTheus-Übernahmen) sowie Beteiligungen zu berücksichtigen. Da der vollständig geprüfte Abschluss im Form 20-F bei der SEC eingereicht ist, lassen sich diese Positionen mit etwa 1,5 Mrd. € konservativ ansetzen, was sich aus dem Anlagevermögen abzüglich Goodwill-Risiken nähert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2025 von 903,7 Mio. € enthielten bereits Wertminderungen aus Pipeline-Priorisierung und Rechtsstreit-Beilegungen, sodass die verbleibenden Buchwerte bereits konservativ bewertet sind.
Der BMS-Deal um BNT327/Pumitamig ist der nächste große Werttreiber: 1,5 Mrd. USD upfront (bereits in Q3 2025 vereinnahmt), weitere 2,0 Mrd. USD bis 2028 fix sowie bis zu 7,6 Mrd. USD Meilensteine plus 50/50-Profit-Share – mit acht laufenden globalen Phase-3-Studien zum Jahresende 2026. Visible-Alpha- und Morningstar-Konsens sehen risikoadjustierte Peak Sales von rund 4,5 Mrd. USD; ich rechne daher konservativ mit 4,5 Mrd. € rNPV bei WACC 9% und PoS 50%.
Die weitere Onkologie-Pipeline umfasst Trastuzumab Pamirtecan (HER2-ADC, BLA-Einreichung 2026), Gotistobart (CTLA-4, Phase-3-Zwischenanalyse 2026), BNT324/DB-1311 (B7H3-ADC, Phase-3-Start 2026), BNT113 (mRNA, Phase-3-Zwischenanalyse 2026) sowie Autogene Cevumeran (iNeST mit Roche). Auch BNT316 gehört dazu und könnte bzw. dürfte bei sqNSCLC überraschen. Mit konservativ PoS-Annahmen von 20–35% komme ich hier auf einen rNPV von rund 6,0 Mrd. €. Die ADC-Kandidaten BNT323 und BNT324 stammen aus der Lizenz- und Co-Entwicklungs-Kollaboration mit DualityBio und sind bereits in diesem rNPV vollständig berücksichtigt – eine separate Beteiligungsposition wäre Doppelzählung.
Das COVID-19-Geschäft ist eindeutig sinkend, aber über Jahre fortlaufend: Die Guidance 2026 wurde auf 2,0–2,3 Mrd. € gesenkt, die BMS-Kollaborationsumsätze bleiben hingegen weitgehend stabil. Mit DCF 2026–2032, einem Decay von 15% p.a. und WACC 9% ergibt sich ein Wert von rund 3,5 Mrd. €, der die Brückenphase finanziert.
Beim Block Patente: Der CureVac-Kaufpreis betrug 1,25 Mrd. USD bzw. ca. 1,08 Mrd. €. Da die ursprünglichen BioNTech-eigenen mRNA-Patente (LNP-Formulierungen, Basenmodifikationen, Liefersysteme) mindestens vergleichbar wertvoll sind, setze ich 2 × 1,08 Mrd. € = ca. 2,16 Mrd. € für das gesamte mRNA-IP-Portfolio an. Diese stillen Reserven sind im Anlagevermögen nur teilweise reflektiert.
InstaDeep als KI-Tochter (Akquisitionspreis £562 Mio. in 2023) bewerte ich mit rund 0,7 Mrd. €, weil die Plattform proprietäre KI für Target-Discovery liefert und die Erfolgswahrscheinlichkeit der gesamten Pipeline strukturell erhöht. BioTheus trägt über BNT327 hinaus eine Pipeline bispezifischer Antikörper, die ich rNPV-basiert mit rund 1,2 Mrd. € taxiere. Bei den stillen Reserven sind abgeschriebene Produktionskapazitäten, die mRNA-Plattform, Zelltherapie- und ADC-Programme zu berücksichtigen, was ich konservativ mit 1,0 Mrd. € ansetze. Schließlich das Pandemie-Vorsorgegeschäft: Der Pandemiebereitschaftsvertrag mit der deutschen Regierung soll laut Guidance 2026 stabil bleiben, was ich mit rund 1,5 Mrd. € als Real-Option in den DCF einrechne.
Als zusätzlichen Baustein ist die Kapitalbeteiligung an Autolus Therapeutics (AUTL) zu berücksichtigen: BioNTech hat im Februar 2024 rund 200 Mio. USD in eine ca. 12%-Beteiligung investiert plus 50 Mio. USD Upfront im Rahmen einer strategischen CAR-T-Kollaboration. Bei aktuellem Kurs um 1,38 USD ist die Position handelsrechtlich weitgehend wertberichtigt, doch der Analysten-Konsens (17 von 18 Kaufempfehlungen, HC Wainwright Kursziel 9 USD) impliziert ein Recovery-Potenzial von 6–7x. Im Basis-Case setze ich konservativ 0,2 Mrd. € an, im Bull-Case wären 0,8–1,0 Mrd. € möglich. DualityBio wird hingegen nicht als separate Beteiligung eingebucht, weil keine Kapitalbeteiligung besteht und die lizenzierten ADC-Programme bereits in der Onkologie-Pipeline (Baustein 4) erfasst sind.
Zwischensumme der elf Bausteine in Mrd. €: 16,8 (HV-Stand 31.03.2026) plus 1,5 plus 4,5 plus 6,0 plus 3,5 plus 2,16 plus 0,7 plus 1,2 plus 1,0 plus 1,5 plus 0,2 (Autolus) ergibt rund 39,1 Mrd. €. Geteilt durch 251,3 Mio. ausstehende Aktien ergibt das einen fundamentalen Wert von rund 155,6 € je Aktie im Basis-Case; im Bull-Case mit Autolus-Recovery ergibt sich ein Aufschlag von 2–3 € je Aktie. Diese Zahl liegt damit nahe der unteren Simply-Wall-St-DCF-Spanne von 165–177 € und untermauert eine fundamentale Unterbewertung von ca. 30–45% gegenüber dem aktuellen Kurs von ca. 90–106 USD.
Der ausgewiesene Cash-Bestand von 16,8 Mrd. € deckt allein bereits zwei Drittel des Kurses, der BMS-Deal und das verdoppelte mRNA-IP-Portfolio liefern den Hebel nach oben, und die Onkologie-Pipeline mit sechs erwarteten Spätphasen-Datenpunkten 2026 ist beim aktuellen Kurs faktisch geschenkt. Die Autolus-Beteiligung stellt eine zusätzliche, derzeit fast kostenlose Real-Option auf CAR-T-Recovery dar.