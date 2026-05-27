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    Israel ruft Bewohner von Stadt im Libanon zur Flucht auf

    Israel ruft Bewohner von Stadt im Libanon zur Flucht auf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat erstmals seit Verkündung der Waffenruhe im Konflikt mit der Hisbollah im Libanon fast alle Einwohner der Küstenstadt Tyrus und umliegender Orte zur Flucht aufgerufen. Israel werde dort gegen die Hisbollah vorgehen, teilte ein Militärsprecher in arabischer Sprache auf der Plattform X mit. Grund seien die Angriffe der vom Iran unterstützten Miliz auf Israel.

    Der Sprecher forderte die Menschen auf, sich nördlich des Sahrani-Flusses zu begeben, der etwa 40 Kilometer von der israelisch-libanesischen Grenze verläuft. Israels Armee veröffentlicht ähnliche Fluchtaufforderungen vor anstehenden Angriffen derzeit häufig, betroffen sind meist Dörfer. Nicht betroffen von der jüngsten Warnung ist eine von Christen bewohnte Gegend in der Stadt.

    Menschen in Tyrus fliehen an den Strand

    Einwohner von Tyrus sagten der Deutschen Presse-Agentur, dass in der Stadt nach dem Fluchtaufruf Panik ausgebrochen sei. Viele Menschen seien zunächst an den Strand geflüchtet, in der Hoffnung dort vor Angriffen sicher zu sein.

    Verstöße gegen Waffenruhe?

    Die aktuelle Waffenruhe-Vereinbarung, die seit Mitte April gilt, erlaubt Israel Verteidigungsmaßnahmen gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe, untersagt jedoch offensive Einsätze auf libanesischem Gebiet. Die Konfliktparteien werfen sich gegenseitig vor, gegen diese Vereinbarung zu verstoßen.

    Die libanesische Armee meldete derweil am Nachmittag, dass einer ihrer Soldaten bei einem israelischen Angriff am Dienstag getötet worden sei. Israels Militär sagte auf Anfrage, man gehe dem Vorwurf nach. Die libanesische Armee ist keine Konfliktpartei.

    Laut libanesischen Medien sollen seit dem Wiederaufflammen des Kriegs zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz Anfang März bereits 20 libanesische Soldaten bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen sein./cir/DP/men






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