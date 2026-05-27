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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Aixtron auf Hoch seit Januar 2001 - Bofa mit hohem Kursziel

    AKTIE IM FOKUS 2 - Aixtron auf Hoch seit Januar 2001 - Bofa mit hohem Kursziel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse)

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Inmitten des globalen Halbleiterbooms haben die Aixtron -Aktien am Mittwoch ihr 25-Jahreshoch überboten. Vor einigen Tagen schon fielen die Titel des Branchenausrüsters mit einem Hoch seit Mai 2001 auf, nun toppten sie dieses noch mit dem höchsten Niveau seit Januar 2001.

    Bis zum Mittwochnachmittag konnten die Aktien ihr Tagesplus auf 6,6 Prozent steigern. Sie hoben sich damit positiv ab von Infineon als weiterem deutschen Branchenwert, bei dem Gewinnmitnahmen dazu führten, dass die Aktien zuletzt mit fast einem Prozent von ihrem Hoch seit dem Jahr 2000 zurückkamen. Bei Aixtron nimmt die Rally weiter ihren Lauf: 2026 hat sich der Kurs schon mehr als verdreifacht.

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    Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte bei Aixtron der Bank-of-America-Analyst Oliver Wong mit seinem Kursziel von 72 Euro. Damit signalisiert der Experte trotz des Kurssprungs noch Potenzial von rund 28 Prozent. Das Rekordhoch hatte 2000 zu Zeiten der Dotcom-Hausse bei 89,50 Euro gelegen.

    "Der Weg zur KI-Energie führt über Aixtron", so Wong. Dies sei die nächste Triebfeder der Wachstumsstory. Neben der anhaltend starken Nachfrage nach Maschinen im Bereich der Optoelektronik geht er davon aus, dass der Megatrend das Umsatzwachstum beschleunigen wird. Er passte seine Schätzungen bis 2028 um jährlich bis zu 13 Prozent nach oben an. Für den operativen Gewinn (Ebitda) steigen seine Erwartungen sogar um bis zu 25 Prozent.

    An der US-Börse Nasdaq war die Halbleiterrally in den vergangenen Tagen auch weiter gegangen, nachdem es Mitte Mai einige Tage Pause gegeben hatte. Am Vortag waren dort die Aktien von Micron und Marvell Technology kräftig gestiegen wegen optimistischer Analystenkommentare. Micron war dabei in die Riege der Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Billion US-Dollar aufgestiegen - genauso wie zur Wochenmitte dann der südkoreanische Konzern SK Hynix . Auch in Asien war zuletzt die Halbleiterrally weiter gegangen./tih/men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 75,78 auf Tradegate (27. Mai 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +38,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +97,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 879,18 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -81,87 %/-30,71 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsimpulse bei Aixtron: JPMorgan hebt das Kursziel auf €54,50, Bank of America nennt €72. Aktie schwankt um €53–55; Anleger diskutieren Stop‑Loss‑Fishing, Shorts und kurzfristige Trades. Fundamentale Aspekte: Nvidia‑Aufträge, Auftragsboom, GaN/SiC‑Potenzial und steigende Anlagen‑Auslastung; technische Signale/52‑Wochen‑Hoch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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