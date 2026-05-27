Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
adidas
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 1
Performance 1M: +22,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Bullisches Sentiment zum Adidas-Titel im wallstreetONLINE-Forum: Turnaround läuft, GD100 übertroffen, Aufwärtsmomentum. Käufer fanden sich bei ca. 141–142 € ein. Nächste Hürden bei 161–169 €, Ziel um 192 €. Jefferies belässt Buy mit Kursziel 190 €. Intraday-Interesse aus London unterstreicht Kauflaune. 14‑Tage-Entwicklung wird als Aufwärtsbewegung gesehen; konkreter Prozentwert fehlt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 2
Performance 1M: -3,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment überwiegend skeptisch bis spekulativ. Kursverlauf: weiter abwärts, Hochs und Tiefs sinken; heute ca. -6%. Es wird von hoher Volatilität gesprochen. Einige positionieren sich long mit Kurszielen um 170–190 €, andere warnen vor Unsicherheit. Die 14-Tage-Veränderung wird nicht exakt beziffert; Tendenz: abwärts/volatil.
L'Oreal
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 3
Performance 1M: +2,03 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 4
Performance 1M: +5,71 %
Inditex
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 5
Performance 1M: -2,64 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 6
Performance 1M: +1,68 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 7
Performance 1M: -1,50 %
ENI
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 8
Performance 1M: +0,30 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 9
Performance 1M: -1,17 %
argenx
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 10
Performance 1M: +4,31 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 11
Performance 1M: -3,05 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 12
Performance 1M: -1,28 %
DANONE
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 13
Performance 1M: -9,68 %
ASML Holding
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 14
Performance 1M: +13,12 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 15
Performance 1M: +14,22 %
BMW
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 16
Performance 1M: -5,60 %
