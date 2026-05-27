Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 27.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.05.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 1
Performance 1M: +47,39 %
Performance 1M: +47,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt bis überwiegend positiv. Positive Impulse kommen durch den CEO-Wechsel, steigendes Vertrauen und Wachstumstrends rund um KI/AI-Substrate sowie Kapazitätserweiterungen (Nvidia-Bezug). Kritische Stimmen warnen vor hoher Bewertung und Verschuldung (EV ca. 6,2 Mrd, Wandel-/Anleihen). Insgesamt eher bullisch, allerdings bleibt die 14-Tage-Kursentwicklung unklar in der Vorlage.
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 2
Performance 1M: -10,30 %
Performance 1M: -10,30 %
PORR
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 3
Performance 1M: -8,03 %
Performance 1M: -8,03 %
Wienerberger
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 4
Performance 1M: -2,57 %
Performance 1M: -2,57 %
OMV
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +8,63 %
Performance 1M: +8,63 %
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