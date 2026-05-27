JPMorgan: DIESE Dividenden-Klassiker sind jetzt ein KAUF!

Bislang wiesen sogenannte Low-Volatility-Aktien in diesem Jahr eine inverse Korrelation zu Anleiherenditen auf. So fielen die Kurse US-amerikanischer Aktien seit Beginn des Nahostkonflikts um 6 Prozent, während die Anleiherenditen um 55 Basispunkte stiegen. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozent, und Renditen und Kurse bewegen sich gegenläufig.

"Aktien mit niedriger Volatilität in den USA und Europa haben sich in den letzten Monaten sehr schlecht entwickelt und sich entgegengesetzt zu den steigenden Anleiherenditen bewegt", sagt Mislav Matejka, Leiter der globalen und europäischen Aktienstrategie der Bank in einer Mitteilung am Dienstag.

"Wenn sich die Anleiherenditen weiter stabilisieren, könnten Aktien mit niedriger Volatilität wieder gefragt sein, ähnlich wie Anfang dieses Jahres, als die Gruppe im Zuge sinkender Anleiherenditen einen Aufschwung erlebte", schreibt Matejka.

Sollten die Anleiherenditen hingegen stark ansteigen und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 5 Prozent steigen, könnten Aktien mit geringer Volatilität ihre inverse Korrelation zu den Anleiherenditen aufheben und relativ besser abschneiden, bemerkt er.

Gemeint ist: Wenn die Anleiherenditen sinken oder stabil bleiben, kaufen Anleger oft defensive Aktien mit geringen Kursschwankungen. Steigen die Renditen aber sehr stark, geraten viele riskante Aktien unter Druck. Dann können defensive Aktien trotzdem besser laufen als der Gesamtmarkt, weil Anleger Sicherheit suchen.

Der Stratege rechnet mittelfristig mit niedrigeren Renditen. Hier die Aktien, von denen der Analyst denkt, dass sie besonders profitieren:

Das Unternehmen zahlt eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent und liegt in diesem Jahr bisher im Plus. Doch der Softdrink-Riese, ein langjähriger Favorit des Milliardärs Warren Buffett, hat sich in den letzten drei Monaten kaum verändert, trotz der Ende April veröffentlichten Quartalszahlen, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen.

Coca-Cola hob außerdem seine Prognose für das Gesamtjahr an und rechnet nun mit einem vergleichbaren Gewinnwachstum je Aktie von 8 bis 9 Prozent, gegenüber einer vorherigen Prognose von 7 bis 8 Prozent, was auf niedrigere effektive Steuersätze zurückzuführen ist.

Der Hersteller von Marken wie Pampers oder Head & Shoulders übertraf mit seinen Quartalsergebnissen und Umsätzen die Erwartungen der Analysten. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 wurde jedoch aufgrund der Unsicherheit über die Auswirkungen des Iran-Krieges auf Kosten und Konsumverhalten erst im Juli im Rahmen der nächsten Ergebnisveröffentlichung veröffentlicht.

Analysten, die Procter & Gamble beobachten, bewerten die Aktie im Durchschnitt mit dem Rating Overweight. Laut FactSet besteht ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent, um das durchschnittliche Kursziel der Analysten zu erreichen. Die Dividendenrendite beträgt rund 2,9 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion