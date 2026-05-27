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    Onlineprinters Reports Strong Q1 2026 Growth; OP HoldCo Bond 8.529%

    Onlineprinters enters 2026 on a strong footing, delivering double‑digit growth, higher profitability and successful acquisitions that reinforce its ambitious expansion strategy.

    Onlineprinters Reports Strong Q1 2026 Growth; OP HoldCo Bond 8.529%
    Foto: adobe.stock.com
    • Onlineprinters reported a revenue increase of 10.8% year-on-year to EUR 76.6 million in Q1 2026.
    • Adjusted EBITDA grew by 15.3% to EUR 12.5 million, with an improved margin of 16.4%.
    • Pro-forma adjusted EBITDA, including full-year effects of acquisitions, reached EUR 13.1 million, up 11.8% year-on-year.
    • The company successfully integrated Realtryck i Stockholm AB and completed its first acquisition in Germany in Q2 2026.
    • The Group maintains a positive outlook for 2026, expecting single-digit revenue growth and sustained EBITDA margins.
    • The growth strategy focuses on inorganic customer acquisition, operational efficiencies, and ongoing M&A activities.






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