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    SpaceX entfacht Börsenfieber

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    Raketen statt E-Autos: Kippt der nächste Milliarden-Hype?

    Space-Aktien steigen rasant. Doch die Euphorie um Rocket Lab und AST SpaceMobile weckt Erinnerungen an das Platzen der Elektroauto-Blase.

    Für Sie zusammengefasst
    SpaceX entfacht Börsenfieber - Raketen statt E-Autos: Kippt der nächste Milliarden-Hype?
    Foto: Jennifer Briggs - picture alliance / ZUMA Press Wire

    Die Rallye bei Raumfahrt-Aktien nimmt immer extremere Züge an, wie Barron's berichtet. Vor allem Rocket Lab und AST SpaceMobile gehören derzeit zu den größten Gewinnern an der Wall Street. Anleger treiben die Kurse mit enormem Tempo nach oben. Gleichzeitig warnen Beobachter bereits vor einer gefährlichen Überhitzung.

    Allein im vergangenen Monat legten die Aktien von Rocket Lab um 74 Prozent zu. AST SpaceMobile gewann im selben Zeitraum 55 Prozent. Auf Sicht von 12 Monaten summieren sich die Kursgewinne bei beiden Unternehmen inzwischen auf mehr als 380 Prozent.

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    SpaceX befeuert die Fantasie der Anleger

    Ein zentraler Treiber der Euphorie ist die mögliche Börsennotierung von SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk könnte bei einem Börsengang mit rund 2 Billionen US-Dollar bewertet werden. Das entspräche etwa dem 80-Fachen des erwarteten Umsatzes für 2026.

    SpaceX gilt als Wegbereiter der modernen Raumfahrtwirtschaft. Das Unternehmen hat gezeigt, wie stark sinkende Kosten für Raketenstarts neue Geschäftsmodelle ermöglichen können. Besonders das Satelliteninternet Starlink sorgt für Fantasie am Markt.

    Von diesem Erfolg profitieren nun auch kleinere Raumfahrtfirmen. Anleger setzen darauf, dass sich der Boom der Branche fortsetzt.

     

    NASA-Pläne treiben die Branche zusätzlich an

    Zusätzlichen Rückenwind lieferte zuletzt auch die US-Raumfahrtbehörde NASA. Die Behörde stellte neue Pläne für eine dauerhafte amerikanische Präsenz auf dem Mond vor. Mehrere Unternehmen erhielten dabei Aufträge, darunter Blue Origin und Firefly Aerospace.

    Trotz einer angekündigten Aktienplatzierung stieg auch Firefly Aerospace zwischenzeitlich deutlich.

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    Leerverkäufer geraten unter Druck

    Ein weiterer Grund für die heftigen Kursbewegungen liegt im hohen Anteil an Leerverkäufen. Viele Investoren hatten auf fallende Kurse gesetzt. Bei AST SpaceMobile sind fast 20 Prozent der frei handelbaren Aktien leerverkauft. Bei Rocket Lab und Firefly Aerospace liegen die Werte bei etwa 7 beziehungsweise 9 Prozent.

    Steigen die Kurse plötzlich stark, geraten diese Investoren unter Druck. Sie müssen Aktien zurückkaufen, um Verluste zu begrenzen. Dadurch verstärkt sich die Rallye zusätzlich. An der Wall Street wird dieses Szenario laut Barron's inzwischen drastisch beschrieben: Shortseller bekämen derzeit "ihr Gesicht weggerissen".

    Erinnerungen an den Elektroauto-Hype

    Die aktuelle Entwicklung erinnert viele Anleger an die Jahre 2020 und 2021. Damals schossen die Bewertungen zahlreicher Elektroauto-Start-ups nach oben. Unternehmen wie Nikola oder Rivian wurden zeitweise höher bewertet als etablierte Autobauer wie General Motors oder Ford.

    Angetrieben wurde die Euphorie damals ebenfalls von Elon Musk und Tesla. Die Blase platzte jedoch schnell. Nikola meldete 2025 Insolvenz an. Rivian verlor seit seinem Höchststand Ende 2021 mehr als 90 Prozent an Börsenwert.

    Hohe Bewertungen gelten als Warnsignal

    Die Raumfahrtbranche dürfte langfristig weiter wachsen. Dennoch sehen Marktbeobachter die extremen Bewertungen kritisch. Besonders Umsatzmultiplikatoren von bis zu 80 gelten als klares Warnsignal.

    Barron's zieht deshalb einen direkten Vergleich zur früheren Elektroauto-Euphorie. Der mögliche Börsengang von SpaceX könnte dabei zum Höhepunkt der aktuellen Begeisterung werden.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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