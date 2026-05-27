Biokraftstoffhersteller Verbio hebt Ergebnisausblick erneut - Aktie im Plus
- Verbio erhöht Gewinnausblick wegen Ölpreisanstieg
- Erwartetes EBITDA 160 bis 180 Millionen für 2025/26
- Vorratswertaufholung unter 20 Mio wegen THG-Quoten
LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hebt wegen des starken Ölpreisanstiegs im Zuge des Iran-Kriegs erneut seinen Gewinnausblick an. So geht das SDax -Unternehmen nun von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 160 bis 180 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Juni) aus, wie es am Mittwoch in Leipzig mitteilte. Zuletzt war vom Management das obere Ende der Spanne von 100 bis 140 Millionen ins Auge gefasst worden. Verbio war in den vergangenen Monaten gleich mehrfach optimistischer geworden. Die Aktie sprang nach der Mitteilung hoch und notierte 3,4 Prozent im Plus.
Zudem erwarte der Vorstand eine Wertaufholung bei Vorräten im Zusammenhang mit sogenannten THG-Quoten, die allerdings erst im THG-Quotenjahr 2027 eingesetzt werden könnten, hieß es. Diese Wertaufholung soll bei unter 20 Millionen Euro liegen.
Die sogenannte Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) ist ein Klimaschutzinstrument zur Reduktion von CO2-Emissionen. Schaffen Mineralölunternehmen ihre Emissionsziele nicht, kaufen sie THG-Quoten. Verbio produziert unter anderem Bioethanol. Dieser Alkohol wird herkömmlichem Benzin beigemischt, um E10 zu erzeugen./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 18.926 auf Ariva Indikation (27. Mai 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +11,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,43 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -34,55 %/+9,95 % bedeutet.
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rabajatis hat‘s richtig vorhergesagt: mehrfache Prognoseanhebungen !
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#strohklug: Trendwende für Biokraftstoffe