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    HMS Bergbau AG: Prognose 2026 – Starkes Wachstum bei Umsatz & Ergebnis

    HMS Bergbau startet 2026 mit Rekorddynamik: steigende Umsätze, kräftiger EBITDA-Sprung und neue Rohstoffprojekte treiben das Wachstum auf ein neues Niveau.

    HMS Bergbau AG: Prognose 2026 – Starkes Wachstum bei Umsatz & Ergebnis
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • HMS Bergbau erwartet für 2026 einen Umsatz von 2,0 Mrd. Euro, deutlich mehr als im Vorjahr (1,22 Mrd. Euro)
    • Das bereinigte EBITDA soll von 22,4 Mio. Euro auf 35 Mio. Euro wachsen, inklusive eines einmaligen Bewertungseffekts von ca. 20 Mio. Euro durch die Erstkonsolidierung von Hoshoza Resources Vryheid
    • Das Gesamt-EBITDA wird voraussichtlich 55 Mio. Euro erreichen, wobei 37 Mio. Euro aus positiven Bewertungseffekten im Vorjahr resultierten
    • Das Geschäft mit Flüssigbrennstoffen, Schmierstoffen und Erzprojekten (Hoshoza und Maatla) trägt maßgeblich zum Wachstum bei, mit starkem Verlauf im bisherigen Jahr 2026
    • Die Erholung des Kohlemarkts und die hohe Nachfrage weltweit profitieren die Aktivitäten von HMS, insbesondere in den Monaten März und April 2026, die die erfolgreichsten Monate der Firmengeschichte waren
    • HMS hat eine exklusive Abnahmevereinbarung für Chromerze in Südafrika für mindestens 8 Jahre abgeschlossen, was ebenfalls positiv auf Umsatz und Ergebnis im Jahr 2026 wirken wird

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.06.2026.

    Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,31 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,90EUR das entspricht einem Plus von +0,70 % seit der Veröffentlichung.


    HMS Bergbau

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    ISIN:DE0006061104WKN:606110
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