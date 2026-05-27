HMS Bergbau AG: Prognose 2026 – Starkes Wachstum bei Umsatz & Ergebnis
HMS Bergbau startet 2026 mit Rekorddynamik: steigende Umsätze, kräftiger EBITDA-Sprung und neue Rohstoffprojekte treiben das Wachstum auf ein neues Niveau.
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- HMS Bergbau erwartet für 2026 einen Umsatz von 2,0 Mrd. Euro, deutlich mehr als im Vorjahr (1,22 Mrd. Euro)
- Das bereinigte EBITDA soll von 22,4 Mio. Euro auf 35 Mio. Euro wachsen, inklusive eines einmaligen Bewertungseffekts von ca. 20 Mio. Euro durch die Erstkonsolidierung von Hoshoza Resources Vryheid
- Das Gesamt-EBITDA wird voraussichtlich 55 Mio. Euro erreichen, wobei 37 Mio. Euro aus positiven Bewertungseffekten im Vorjahr resultierten
- Das Geschäft mit Flüssigbrennstoffen, Schmierstoffen und Erzprojekten (Hoshoza und Maatla) trägt maßgeblich zum Wachstum bei, mit starkem Verlauf im bisherigen Jahr 2026
- Die Erholung des Kohlemarkts und die hohe Nachfrage weltweit profitieren die Aktivitäten von HMS, insbesondere in den Monaten März und April 2026, die die erfolgreichsten Monate der Firmengeschichte waren
- HMS hat eine exklusive Abnahmevereinbarung für Chromerze in Südafrika für mindestens 8 Jahre abgeschlossen, was ebenfalls positiv auf Umsatz und Ergebnis im Jahr 2026 wirken wird
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.06.2026.
Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,31 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,90EUR das entspricht einem Plus von +0,70 % seit der Veröffentlichung.
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