Bundesunternehmen Sefe will künftig LNG aus Kanada importieren
- Sefe und Ksi Lisims LNG planen 1 Mio t jährlich
- Lieferungen ab Anfang der 2030er über 20 Jahre
- Erste langfristige LNG-Partnerschaft mit Kanada
BERLIN (dpa-AFX) - Der bundeseigene Gasimporteur Sefe plant einen langfristigen LNG-Liefervertrag mit einem kanadischen Unternehmen. Sefe und die Firma Ksi Lisims LNG wollen demnach eine Absichtserklärung über die jährliche Lieferung von einer Million Tonnen Flüssigerdgas (LNG) unterzeichnen, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Die Lieferungen sollen Anfang der 2030er Jahre beginnen und über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren erfolgen.
Ziel ist es, die Lieferungen von Flüssigerdgas breiter aufzustellen. Bisher kommt ein Großteil der Lieferungen aus den USA. Laut Ministerium handelt es sich bei der Vereinbarung um die erste langfristige LNG-Partnerschaft von Sefe mit einem kanadischen Lieferanten.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte mit Blick auf die Absichtserklärung: "Durch eine engere Zusammenarbeit diversifizieren wir Beschaffungswege und machen unsere Volkswirtschaften widerstandsfähiger gegenüber globalen Risiken."
Sefe hieß früher Gazprom Germania, war eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom und wurde als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Energiekrise in Deutschland verstaatlicht./hoe/DP/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Erdgas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
N
"Normalerweise" sollte der Gaspreis deutlich steigen.....aber scheinbar wird ja gerade massiv mannipuliert mit Shortverkäufen. (hat da jemand Zahlen/ Daten zu?)