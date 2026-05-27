🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbio SE: EBITDA-Prognose für 2025/2026 erneut deutlich erhöht

    Verbio schraubt seine Erwartungen nach oben: Dank starkem Ethanolgeschäft hebt der Konzern die EBITDA-Prognose für 2025/2026 deutlich an und peilt mehr finanzielle Stabilität an.

    Verbio SE: EBITDA-Prognose für 2025/2026 erneut deutlich erhöht
    Foto: Christophe Gateau - dpa
    • Verbio erhöht die EBITDA‑Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 auf EUR 160–180 Mio. (zuvor: oberes Ende der Spanne EUR 100–140 Mio.).
    • Grund ist die positive Geschäftsentwicklung, maßgeblich getragen vom attraktiven Ethanolmarkt mit starken Margen.
    • Vorstand erwartet eine Wertaufholung bei Vorräten (THG‑Quoten) von unter EUR 20 Mio., da deren Einsatz aufgrund einer politischen Entscheidung erst im Quotenjahr 2027 möglich ist.
    • Die Wertaufholung ist auf die ursprünglichen Herstellungskosten begrenzt.
    • Prognose bleibt als Spanne formuliert wegen des weiterhin dynamischen geopolitischen Umfelds; Nettofinanzverschuldung soll bis Ende GJ 2025/2026 auf unter EUR 140 Mio. reduziert werden.
    • Die Geschäftszahlen für 2025/2026 werden im Geschäftsbericht zum 30.06.2026 am 24. September 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-Jahresfinanzbericht 2025/2026, bei Verbio ist am 24.09.2026.

    Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,52EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.929,77PKT (+0,46 %).


    Verbio

    -1,56 %
    +11,33 %
    -0,97 %
    +43,57 %
    +308,89 %
    +15,94 %
    -8,96 %
    +527,97 %
    +122,94 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
    Verbio direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verbio SE: EBITDA-Prognose für 2025/2026 erneut deutlich erhöht Verbio schraubt seine Erwartungen nach oben: Dank starkem Ethanolgeschäft hebt der Konzern die EBITDA-Prognose für 2025/2026 deutlich an und peilt mehr finanzielle Stabilität an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     