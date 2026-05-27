Verbio SE: EBITDA-Prognose für 2025/2026 erneut deutlich erhöht
Verbio schraubt seine Erwartungen nach oben: Dank starkem Ethanolgeschäft hebt der Konzern die EBITDA-Prognose für 2025/2026 deutlich an und peilt mehr finanzielle Stabilität an.
Foto: Christophe Gateau - dpa
- Verbio erhöht die EBITDA‑Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 auf EUR 160–180 Mio. (zuvor: oberes Ende der Spanne EUR 100–140 Mio.).
- Grund ist die positive Geschäftsentwicklung, maßgeblich getragen vom attraktiven Ethanolmarkt mit starken Margen.
- Vorstand erwartet eine Wertaufholung bei Vorräten (THG‑Quoten) von unter EUR 20 Mio., da deren Einsatz aufgrund einer politischen Entscheidung erst im Quotenjahr 2027 möglich ist.
- Die Wertaufholung ist auf die ursprünglichen Herstellungskosten begrenzt.
- Prognose bleibt als Spanne formuliert wegen des weiterhin dynamischen geopolitischen Umfelds; Nettofinanzverschuldung soll bis Ende GJ 2025/2026 auf unter EUR 140 Mio. reduziert werden.
- Die Geschäftszahlen für 2025/2026 werden im Geschäftsbericht zum 30.06.2026 am 24. September 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-Jahresfinanzbericht 2025/2026, bei Verbio ist am 24.09.2026.
Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,52EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.929,77PKT (+0,46 %).
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