Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.434,45USD pro Feinunze und notiert damit -1,62 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 74,47USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,26 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,22USD und verzeichnet ein Minus von -2,50 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,79USD und verzeichnet ein Minus von -2,94 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.392,00USD
|+0,58 %
|Platin
|1.913,50USD
|-2,30 %
|Kupfer London Rolling
|13.547,21USD
|-0,42 %
|Aluminium
|3.667,76PKT
|-1,30 %
|Erdgas
|3,110USD
|+3,19 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -3,26 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.05.26, 17:29 Uhr.