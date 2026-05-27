Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.434,45USD pro Feinunze und notiert damit -1,62 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 74,47USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,26 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,22USD und verzeichnet ein Minus von -2,50 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,79USD und verzeichnet ein Minus von -2,94 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.392,00 USD +0,58 % Platin 1.913,50 USD -2,30 % Kupfer London Rolling 13.547,21 USD -0,42 % Aluminium 3.667,76 PKT -1,30 % Erdgas 3,110 USD +3,19 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -3,26 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.05.26, 17:29 Uhr.