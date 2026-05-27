Die Ackman-Aktie: Warum die Wall Street gespalten ist bei Pershing Square

Nach dem Ende der Ruheperiode der beteiligten Banken beziehen nun auch Wall-Street-Analysten erstmals Stellung zur Ackman-Aktie. Die Bank of America nahm PS mit einer neutralen Einschätzung und einem Kursziel von 42 US-Dollar auf, was ausgehend vom aktuellen Kurs von rund 36 US-Dollar einem Gesamtpotenzial von etwa 20 Prozent entspricht. Jefferies kommt für PS auf ein Kursziel von 40 US-Dollar und ebenfalls ein neutrales Votum. Den Fonds PSUS hingegen stuft Jefferies mit Kaufen ein.

Mit einer Doppel-IPO sorgte Investmentlegende und Hedgefondsmanager Bill Ackman im April für Aufsehen. Dabei gingen sowohl Ackmans Investmenthaus Pershing Square (PS) als auch der geschlossene Fonds Pershing Square USA, der direkt in ein konzentriertes Portfolio aus US-Großunternehmen investiert, an die Börse. Die Papiere von Pershing Square konnten seit dem IPO rund 50 Prozent zulegen.

Was alle drei Reports eint, ist die Faszination für das Geschäftsmodell. Nahezu das gesamte gebührenpflichtige verwaltete Vermögen von PS ist dauerhaft gebunden und kann von Investoren nicht abgezogen werden. Rund 20 Milliarden US-Dollar stecken in permanenten Kapitalvehikeln, darunter dem in London notierten PSH mit einem Volumen von knapp 18 Milliarden US-Dollar sowie dem neu gestarteten PSUS.

Wie Berkshire Hathaway verdient Pershing Square eine Art Lizenzgebühr auf den langfristigen Zinseszinseffekt seiner Beteiligungen, ohne den Fundraising-Kreislauf durchlaufen zu müssen, der Private-Equity-Häuser regelmäßig beschäftigt.

Jefferies sieht den aktuellen Kursabschlag von PSUS auf seinen Nettoinventarwert von rund 14,5 Prozent als attraktiven Einstiegspunkt, der sich mit fortschreitender Investitionsphase einengen sollte. PSH dagegen notiert in London mit einem chronischen Abschlag von zuletzt über 30 Prozent auf seinen NAV, was Jefferies unter anderem auf steuerliche Nachteile für US-Investoren und die Guernsey-Domizilierung zurückführt.

Der Langzeit-Track-Record ist beeindruckend: Seit Gründung 2004 erzielte die Flaggschiff-Strategie jährliche Nettorenditen von rund 16 Prozent, verglichen mit knapp 11 Prozent für den S&P 500. Seit dem Beginn der sogenannten Permanent Capital Era ab 2018 stieg die annualisierte Rendite sogar auf über 22 Prozent. Dass dieser Vorsprung nicht selbstverständlich ist, zeigen indes die aktuellen Zahlen: Im bisherigen Jahresverlauf 2026 liegt PSH mit rund 6 Prozent im Minus, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum über 7 Prozent zugelegt hat. Als Haupttreiber des Rückgangs gelten die Positionen in Fannie Mae und Freddie Mac, deren Kurse seit ihren 2025er-Hochs um bis zu 60 Prozent eingebrochen sind.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



