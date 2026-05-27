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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 28. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Hauptversammlungen und Quartalszahlen weltweit
    • Konjunkturdaten zu BIP, Preisen und Vertrauen
    • Treffen der Finanzminister und EU Außenminister
    TAGESVORSCHAU - Termine am 28. Mai 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 28. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk (online)
    12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung
    13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen
    15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung
    17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen
    20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung
    22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen
    22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

    AUT: Vienna Insurance Group, Q1-Zahlen
    AUT: CPI Europe, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 NOR: BIP Q1/26
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26
    09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 5/26
    12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26
    14:30 USA: Realeinkommen 4/26
    14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 USA: Neubauverkäufe 4/26
    18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

    DEU: Treffen der Finanzminister aus den sechs wirtschaftsstärksten EU-Ländern Die Finanzminister aus Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Deutschland beraten in Berlin. + 15.00 Statement Finanzminister Klingbeil

    BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

    CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos + 14.15 Pk mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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