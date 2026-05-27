Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 125,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,98 Prozent.

Widersprüchliche Meldungen zum Iran-Krieg sorgten für Bewegung. Deutlich gefallene Ölpreise stützten zunächst noch die Anleihen. Iranische Medien berichteten, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs erhalten hätten. Die Wirkung hielt jedoch nicht lange an. Das Weiße Haus dementierte den Bericht und bezeichnete ihn als vollständig erfunden.