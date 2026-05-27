DAX schwächelt, Dow legt zu: Börsen zwischen Nebenwerten und Blue Chips

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Ausschlägen in beide Richtungen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 25.144,10 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,35 Prozent im negativen Bereich. Damit entwickelt er sich schwächer als die Nebenwerteindizes. Der MDAX kann um 0,39 Prozent zulegen und steht bei 32.932,93 Punkten. Auch der SDAX verzeichnet ein kleines Plus von 0,13 Prozent auf 18.921,60 Punkte. Technologiewerte zeigen sich dagegen etwas schwächer: Der TecDAX gibt um 0,29 Prozent nach und notiert bei 4.059,38 Punkten. An der Wall Street ergibt sich ebenfalls ein uneinheitliches Bild. Der Dow Jones steigt moderat um 0,25 Prozent auf 50.608,52 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Der breiter gefasste S&P 500 hingegen liegt mit 7.503,43 Punkten um 0,22 Prozent im Minus. Insgesamt präsentieren sich die Märkte damit richtungslos: Während in Deutschland vor allem die Standardwerte unter Druck stehen und Nebenwerte leicht gefragt sind, zeigt sich in den USA eine leichte Rotation zugunsten der klassischen Blue Chips im Dow Jones, während der Gesamtmarkt im S&P 500 etwas nachgibt.