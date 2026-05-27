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    Besonders beachtet!

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    SUESS MicroTec Aktie unter starkem Abgabedruck - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die SUESS MicroTec Aktie, bisher, um -3,29 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie unter starkem Abgabedruck - 27.05.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    SUESS MicroTec aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von -3,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -91,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 90,48, mit einem Minus von -3,29 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +80,15 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +10,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +145,20 % gewonnen.

    Während SUESS MicroTec deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,11 %.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,50 %
    1 Monat +36,93 %
    3 Monate +80,15 %
    1 Jahr +149,48 %
    Stand: 27.05.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,72 Mrd.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,38 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,11 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,91 %.

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    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

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    +34,27 %
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    +144,39 %
    +267,98 %
    +293,49 %
    +1.092,99 %
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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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