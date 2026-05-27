ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Fuchs SE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 43 Euro
- DZ Bank stuft Fuchs SE von Halten auf Kaufen
- Fairer Wert angehoben von 40 Euro auf 43 Euro
- Spengler hebt Verlässlichkeit und Potenzial hervor
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fuchs SE von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 43 Euro angehoben. Der Schmierstoffhersteller zeichne sich durch seine Verlässlichkeit aus, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Das Unternehmen biete langfristiges Potenzial in einem herausfordernden Markt./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 38,58 auf Tradegate (27. Mai 2026, 17:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +5,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,61 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +15,18 %/+36,13 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu FUCHS Pref - A3E5D6 - DE000A3E5D64
Das denkt die wallstreetONLINE Community über FUCHS Pref. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Auf der Webseite von CNN erscheint heute folgende Schlagzeile: The next supply shock : Motor oil.
Bild: https://cdn.zonebourse.com/static/instruments-logo-120790794.png
https://www.fuchs.com/gruppe/presse/pressemitteilungen/unternehmen-wirtschaft-finanzen/news-detail/view/9015-Erstes-Halbjahr-gepragt-von-herausforderndem-Marktumfeld/