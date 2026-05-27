DZ Bank hebt Fuchs SE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 43 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 38,58 auf Tradegate (27. Mai 2026, 17:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +5,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,61 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +15,18 %/+36,13 % bedeutet.