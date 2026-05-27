GIGABYTE kündigt die Verfügbarkeit des AORUS MASTER 16 an - konzipiert für KI-gestützte Performance und intensives Gaming-Erlebnis

TAIPEI, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, kündigt die Verfügbarkeit des AORUS MASTER 16 2026 an, eines Flaggschiff-Gaming-Laptops mit KI-Technologie, welcher Leistung auf Desktop-Niveau, fortschrittliche Kühlung und einen exklusiven KI-Agenten in einem ultra dünnen, tragbaren 19mm-Design vereint. Das Gerät wurde als mobile Gaming-Plattform entwickelt, um ein fesselndes Spielerlebnis und KI-gestützte Arbeitsabläufe zu bieten. Es kombiniert ein 16 Zoll OLED-HDR-1000 Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von nur 0,2 ms, um die für E-Sport erforderliche Reaktionsgeschwindigkeit mit einer Farbgenauigkeit auf Creator-Niveau in Einklang zu bringen. Dafür wurde es mit dem „Best Choice Award" auf der COMPUTEX 2026 ausgezeichnet.

Das AORUS MASTER 16 wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und kann mit einem AMD Ryzen 9 9955HX3D-Prozessor sowie einer NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPU ausgestattet werden, was eine Rechenleistung nahe dem Desktop-Niveau ermöglicht. Das Modell unterstützt zudem den MUX-Switch, um die Auswahl zwischen integrierter und diskreter GPU zu vereinfachen. Mit fortschrittlicher GPU-KI-Leistung von bis zu 1824 AI TOPS ist es für KI-gestützte Kreationen und beschleunigte Workflows der nächsten Generation ausgelegt. In Kombination mit der Flaggschiff-Kühlung WINDFORCE INFINITY EX, die über ein Vapor-Chamber-Design und den integrierten Frost Fan 2.0 verfügt, unterstützt es eine Systemleistung von bis zu 230 W und sorgt so für eine stabile, geräuscharme Leistung auch unter Dauerbelastung.