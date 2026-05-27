Energiekontor AG: Hauptversammlung stimmt breiter Mehrheit zu!
Energiekontor blickt auf ein starkes Jahr zurück: Die Hauptversammlung bestätigt Kurs und Strategie, Aktionäre profitieren von höherer Dividende und ambitionierten Ausbauplänen.
Foto: Energiekontor AG
- Die Hauptversammlung der Energiekontor AG hat allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zugestimmt.
- Rund 60 Prozent des Grundkapitals waren bei der Versammlung vertreten.
- Die Aktionäre entlasteten den Vorstand und den Aufsichtsrat, genehmigten die Wahl des Abschlussprüfers und beschlossen eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie, was eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Das Geschäftsjahr 2025 wurde trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds erfolgreich abgeschlossen, mit Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis.
- Im Jahr 2026 befinden sich 22 Wind- und Solarprojekte mit ca. 650 Megawatt in Bau, darunter neun Projekte für den Eigenbestand, mit weiteren Ausbauplänen.
- Die Mittelfriststrategie und der Wachstumspfad wurden bestätigt, mit einer Prognose für das Konzern-EBT von 40 bis 60 Mio. Euro im Jahr 2026.
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,95 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.907,20PKT (+0,34 %).
-2,37 %
-4,23 %
+22,93 %
+27,57 %
+11,48 %
-32,53 %
-11,62 %
+277,28 %
+382,65 %
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