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    Energiekontor AG: Hauptversammlung stimmt breiter Mehrheit zu!

    Energiekontor blickt auf ein starkes Jahr zurück: Die Hauptversammlung bestätigt Kurs und Strategie, Aktionäre profitieren von höherer Dividende und ambitionierten Ausbauplänen.

    Energiekontor AG: Hauptversammlung stimmt breiter Mehrheit zu!
    Foto: Energiekontor AG
    • Die Hauptversammlung der Energiekontor AG hat allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zugestimmt.
    • Rund 60 Prozent des Grundkapitals waren bei der Versammlung vertreten.
    • Die Aktionäre entlasteten den Vorstand und den Aufsichtsrat, genehmigten die Wahl des Abschlussprüfers und beschlossen eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie, was eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
    • Das Geschäftsjahr 2025 wurde trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds erfolgreich abgeschlossen, mit Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis.
    • Im Jahr 2026 befinden sich 22 Wind- und Solarprojekte mit ca. 650 Megawatt in Bau, darunter neun Projekte für den Eigenbestand, mit weiteren Ausbauplänen.
    • Die Mittelfriststrategie und der Wachstumspfad wurden bestätigt, mit einer Prognose für das Konzern-EBT von 40 bis 60 Mio. Euro im Jahr 2026.

    Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,95 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.907,20PKT (+0,34 %).


    Energiekontor

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    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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