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    Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Uber steigt bei Delivery Hero auf 24,99 Prozent
    • Mit Instrumenten hält Uber 36,83 Prozent Stimmrechte
    • Aspex reduzierte Beteiligung auf 7,56 Prozent
    Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/BERLIN (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat seinen Anteil am deutschen Lieferdienstkonzern Delivery Hero im Übernahmepoker deutlich ausgebaut. Der direkte Anteil von Uber sei zu Wochenbeginn von 19,5 auf 24,99 Prozent gestiegen, hieß es in einer Stimmrechtsmitteilung vom MDax -Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss. Inklusive Wertpapier-Instrumenten hat sich Uber den Zugriff auf Stimmrechte an den Berlinern im Umfang von 36,83 Prozent gesichert.

    Am vergangenen Wochenende hatte Delivery Hero mitgeteilt, der US-Konzern sei mit einem Angebot von 33 Euro je Aktie auf die Gesellschaft zugekommen. In der Folge war am Montag der Aktienkurs mit der Spekulation auf einen Bieterkampf deutlich über diese Marke hinaus gestiegen.

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    Wie aus einer weiteren Stimmrechtsmitteilung der Berliner hervorging, reduzierte - ebenfalls am Montag - der weitere Großaktionär Aspex Fund seine Beteiligung von zuvor 14,55 auf nun 7,56 Prozent der Anteile.

    In Medienberichten wie in der "Financial Times" hatte es bereits am Wochenende unter Berufung auf Insider geheißen, dass Uber auch an große Anteilseigner der Berliner herangetreten sei mit der Bereitschaft, 38 Euro je Papier zu zahlen. Wie die Zeitung berichtete, wollten viele Investoren aber einen Preis von 40 Euro sehen. Am Mittwoch beendete die Delivery-Hero-Aktie den Xetra-Handel mit einem Schlusskurs von 39,35 Euro./men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 33.005 auf Ariva Indikation (27. Mai 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +27,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +104,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,86 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -29,10 %/+13,95 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklungen und Bewertungen bei Delivery Hero im Zusammenhang mit einer möglichen Uber-Übernahme. Uber hat ein indikatives Angebot von 33 € je Aktie abgegeben; Markt spekuliert auf Nachbesserungen (bis 38–40+ €) oder sogar eine Komplettübernahme. Jefferies erhöht das Kursziel auf 42,50 €, Morgan Stanley-Derivate-Positionen werden diskutiert; ADRs reagierten positiv und die Bewertung erfolgt im Kontext von Synergien und Finanzierung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Delivery Hero eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat seinen Anteil am deutschen Lieferdienstkonzern Delivery Hero im Übernahmepoker deutlich ausgebaut. Der direkte Anteil von Uber sei zu Wochenbeginn von 19,5 auf 24,99 Prozent gestiegen, hieß es in einer …
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