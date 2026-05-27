JPMorgan Chase Aktie schwach im Handel - 27.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die JPMorgan Chase Aktie. Sie fällt um -3,14 % auf 255,18€. Der Kursrückgang der JPMorgan Chase Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,79 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,14 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

JPMorgan Chase ist eine der größten US-Großbanken, aktiv in Investmentbanking, Commercial Banking, Asset & Wealth Management sowie Zahlungsverkehr. Starke Marktstellung global, besonders im Investmentbanking. Wichtige Konkurrenten: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Stärken: Größenvorteile, breite Produktpalette, starke Bilanz, technologische Führungsrolle im Zahlungsverkehr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von JPMorgan Chase in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,97 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die JPMorgan Chase Aktie damit um +3,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von JPMorgan Chase einen Rückgang von -4,33 %.

Während JPMorgan Chase deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,34 %.

JPMorgan Chase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,41 % 1 Monat +0,48 % 3 Monate +1,97 % 1 Jahr +14,18 %

Informationen zur JPMorgan Chase Aktie

Stand: 27.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 3 Mrd. JPMorgan Chase Aktien. Damit ist das Unternehmen 685,82 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute ohne klare Richtung: Während einige Indizes zulegen, geraten andere unter Druck – ein Bild zwischen vorsichtigem Optimismus und neuer Unsicherheit.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Morgan Stanley, Goldman Sachs Group und Co.

Morgan Stanley, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Goldman Sachs Group notiert im Minus, mit -0,56 %. Bank of America notiert im Minus, mit -2,51 %. Wells Fargo verliert -2,48 %

JPMorgan Chase Aktie jetzt kaufen?

Ob die JPMorgan Chase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JPMorgan Chase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.