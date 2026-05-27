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    Besonders beachtet!

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    JPMorgan Chase Aktie schwach im Handel - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die JPMorgan Chase Aktie, bisher, um -3,14 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der JPMorgan Chase Aktie.

    Besonders beachtet! - JPMorgan Chase Aktie schwach im Handel - 27.05.2026
    Foto: Bumble Dee - stock.adobe.com

    JPMorgan Chase ist eine der größten US-Großbanken, aktiv in Investmentbanking, Commercial Banking, Asset & Wealth Management sowie Zahlungsverkehr. Starke Marktstellung global, besonders im Investmentbanking. Wichtige Konkurrenten: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Stärken: Größenvorteile, breite Produktpalette, starke Bilanz, technologische Führungsrolle im Zahlungsverkehr.

    JPMorgan Chase aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.05.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die JPMorgan Chase Aktie. Sie fällt um -3,14 % auf 255,18. Der Kursrückgang der JPMorgan Chase Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,79 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,14 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von JPMorgan Chase in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,97 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die JPMorgan Chase Aktie damit um +3,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von JPMorgan Chase einen Rückgang von -4,33 %.

    Während JPMorgan Chase deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,34 %.

    JPMorgan Chase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,41 %
    1 Monat +0,48 %
    3 Monate +1,97 %
    1 Jahr +14,18 %
    Stand: 27.05.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur JPMorgan Chase Aktie

    Es gibt 3 Mrd. JPMorgan Chase Aktien. Damit ist das Unternehmen 685,82 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Dow legt zu: Börsen zwischen Nebenwerten und Blue Chips


    Die Börsen zeigen sich heute ohne klare Richtung: Während einige Indizes zulegen, geraten andere unter Druck – ein Bild zwischen vorsichtigem Optimismus und neuer Unsicherheit.

    Börsenstart USA - 27.05. - Dow Jones stark +0,25 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Morgan Stanley, Goldman Sachs Group und Co.

    Morgan Stanley, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Goldman Sachs Group notiert im Minus, mit -0,56 %. Bank of America notiert im Minus, mit -2,51 %. Wells Fargo verliert -2,48 %

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    Ob die JPMorgan Chase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JPMorgan Chase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    JPMorgan Chase

    -3,15 %
    +3,56 %
    +1,13 %
    +3,10 %
    +14,46 %
    +106,12 %
    +99,49 %
    +352,90 %
    +15.171,97 %
    ISIN:US46625H1005WKN:850628
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    Verfasst von Markt Bote
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