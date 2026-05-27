Trump noch nicht zufrieden mit Iran-Verhandlungen
Für Sie zusammengefasst
- Verhandlungsstand aus Trumps Sicht unzufrieden
- Iran sei sehr entschlossen ein Abkommen zu schließen
- Trump drohte Deal oder Fortsetzung der Kämpfe
Foto: Emphyrio - pixabay
WASHINGTON (dpa-AFX) - Aus der Sicht von US-Präsident Donald Trump ist der Verhandlungsstand zu einem möglichen Ende des Iran-Kriegs noch nicht zufriedenstellend. In einer Sitzung seines Kabinetts im Weißen Haus sagte der Republikaner, der Iran sei sehr entschlossen: "Sie wollen unbedingt ein Abkommen schließen." Die US-Regierung sei damit aber nicht "zufrieden", werde es aber später sein. Trump erneuerte die Drohung, dass man entweder einen Deal abschließen oder weiter kämpfen werde - er sprach davon, dann "die Sache zu Ende" zu bringen./rin/DP/men
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MADMAXX schrieb heute 09:04
mitdiskutieren »
...und der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten!
Was ist nun die Kernaussage dieser epischen Sätze?
Beobachte-r schrieb gestern 10:14
Es wird nie einen Deal geben, Trump belügt alle und verdient daran. Seit einigen Jahrzehnten behauptet man der Iran hätte die Bombe. Geht es nach dem Willen der Lügner weltweit, will der Iran nur eine Atomwaffe. Strom um vom Öl wegzukommen, damit er von keinem Ami oder deren Geheimdienste bedroht zu werden kann, wäre ja gelogen. Wenn USA freundliche Länder nun Atomanlagen bauen, sind die automatisch Freunde der USA. Baut Dubai ein AKW kein Problem, Nordkorea darf ja inzwischen auch machen, was es will. Trump will keinen Deal der will am Ölpreis verdienen, manipulieren egal wie. Kaum fällt der Ölpreis, muss ein Angriff her damit der Ölpreis schön oben bleibt. Jetzt sollte doch jeder Deppenstaat oder Naziverein und ihre Wähler begriffen haben, dass hohe Öl und Gaspreise, die Wirtschaft ruinieren und Ware egal in welcher Form teuer macht. Leider interessiert es in Deutschland keine CDU/CSU, AFD schon gar nicht sind zu blöd, FDP weis auch von nichts, da kann man eben nichts machen. Die Deppin im Wirtschaftsministerium wusste schon immer wie man verarscht und andere beschuldigt. Die Schuldigen sind Bürger, die sich nicht wehren können und Menschen die vom braunen Pack als Menschen unwürdig behandelt werden.mitdiskutieren »
Hydro_23 schrieb 25.05.26, 11:08
Der Friedens-Dip bei 95 USD: Wenn Algorithmen auf Zuckernebel anspringenmitdiskutieren »
Es ist immer wieder ein psychologisches Schauspiel der Sonderklasse. Da reicht das blosse Auftauchen des Wortes „Memorandum“ im Nahen Osten, um die automatisierten Handelssysteme des Westens in den reflexartigen Verkaufsmodus zu schalten. Der Ölpreis wird um über 4% gedrückt, während die physische Realität an den globalen Engpässen der Strasse von Hormus mit keinem einzigen Schiff verändert wurde.
Wer glaubt, dass komplexe, jahrzehntelang gewachsene geopolitische Verschiebungen durch ein loses Stück Verhandlungspapier und ein paar medienwirksame Gesten gelöst sind, verwechselt die Realpolitik mit einer PR-Kampagne der Wall Street.
Dieser temporäre Rücksetzer ändert nichts an der fundamentalen Statik. Das makroökonomische Dreieck zieht sich im Hintergrund unerbittlich weiter zu. Während die Herde jetzt erleichtert aufatmet und glaubt, die geopolitische Risikoprämie sei Geschichte, wird die Feder im Rohstoffsektor auf diesem tieferen Niveau nur noch fester gespannt. Die un-dilutierbare Realität im Boden lässt sich durch digitale Beruhigungspillen nicht vermehren. Der Markt holt lediglich Schwung vor dem physikalischen Realitätscheck.
Es ist immer wieder ein psychologisches Schauspiel der Sonderklasse. Da reicht das blosse Auftauchen des Wortes „Memorandum“ im Nahen Osten, um die automatisierten Handelssysteme des Westens in den reflexartigen Verkaufsmodus zu schalten. Der Ölpreis wird um über 4% gedrückt, während die physische Realität an den globalen Engpässen der Strasse von Hormus mit keinem einzigen Schiff verändert wurde.
Wer glaubt, dass komplexe, jahrzehntelang gewachsene geopolitische Verschiebungen durch ein loses Stück Verhandlungspapier und ein paar medienwirksame Gesten gelöst sind, verwechselt die Realpolitik mit einer PR-Kampagne der Wall Street.
Dieser temporäre Rücksetzer ändert nichts an der fundamentalen Statik. Das makroökonomische Dreieck zieht sich im Hintergrund unerbittlich weiter zu. Während die Herde jetzt erleichtert aufatmet und glaubt, die geopolitische Risikoprämie sei Geschichte, wird die Feder im Rohstoffsektor auf diesem tieferen Niveau nur noch fester gespannt. Die un-dilutierbare Realität im Boden lässt sich durch digitale Beruhigungspillen nicht vermehren. Der Markt holt lediglich Schwung vor dem physikalischen Realitätscheck.
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