ViaBTC startet Kampagne „Proof of Decade" (Nachweis eines Jahrzehnts) zur Feier seines 10-jährigen Bestehens

Das Motto „Proof of Decade" ist an die Sprache des Blockchain-Konsenses angelehnt, etwa an Proof of Work (Arbeitsnachweis) und Proof of Stake (Anteilsnachweis). Am 5. Juni 2016 startete ViaBTC offiziell seinen Mining-Pool-Service. Damit begann eine Entwicklung, in deren Verlauf ViaBTC inzwischen 2 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern und Regionen erreicht. In den vergangenen zehn Jahren hat ViaBTC seinen Bitcoin-Mining-Pool kontinuierlich ohne Serviceausfall betrieben und eine der niedrigsten Orphan Rates der Branche aufrechterhalten. Dadurch trägt das Unternehmen dazu bei, Verluste durch ungültige Blöcke zu reduzieren und die Erträge der Miner besser zu schützen.

HONGKONG, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ViaBTC Group, ein weltweit führender Anbieter von Blockchain-Infrastruktur, gab heute den Start seiner Kampagne zum 10-jährigen Bestehen bekannt und markiert damit einen wichtigen Meilenstein seit der Gründung im Jahr 2016. Die Kampagne feiert zehn Jahre kontinuierliche Weiterentwicklung, zuverlässigen Service und langfristiges Engagement für Miner, Trader sowie Kryptonutzer weltweit.

ViaBTC Pool zählt nach Hashrate durchgehend zu den weltweit führenden Bitcoin-Mining-Pools und belegt derzeit weltweit Platz 1 im LTC/DOGE Merged Mining, ZEC Mining und BCH Mining. Der Pool unterstützt mehr als zehn wichtige PoW-Kryptowährungen und bietet weltweit sichere, stabile sowie effiziente Mining-Dienstleistungen.

Über das Mining hinaus hat ViaBTC Group ein breit aufgestelltes Ökosystem aufgebaut, das auf CoinEx, der globalen Kryptowährungsbörse des Unternehmens, basiert und in mehr als 200 Ländern und Regionen sicheren Handel, Multi-Chain-Wallets sowie integriertes Krypto-Asset-Management bietet. Durch die Verknüpfung von Mining, Handel, Verwahrung und Asset-Dienstleistungen bietet das Unternehmen ein nahtloses All-in-One-Kryptoerlebnis.

„Für ViaBTC entsteht Vertrauen durch verlässliche Leistung, transparente Erträge, faire Abrechnungen und stabile Systeme. Zu Beginn unseres nächsten Jahrzehnts werden wir dieses Engagement im Rahmen eines breiter aufgestellten Ökosystems fortführen und weiter die Infrastruktur aufbauen, auf die sich die Blockchain-Branche verlassen kann", sagte Haipo Yang, Gründer und Geschäftsführer von ViaBTC Group.

Während der Kampagne „Proof of Decade" wird ViaBTC eine Reihe von Jubiläumsinitiativen für Nutzer und Partner weltweit starten, darunter Community-Feiern in wichtigen Märkten und eine Kampagne mit einem Preispool von 100.000 US-Dollar, die am 2. Juni 2026 beginnt.

Informationen zu ViaBTC Group

ViaBTC Group wurde im Mai 2016 von Haipo Yang gegründet und ist ein führender Anbieter von Blockchain-Infrastruktur mit einem Ökosystem, das ViaBTC Pool, CoinEx Exchange, CoinEx Wallet und ViaBTC Capital umfasst. Das Unternehmen bietet nahtlose Krypto-Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Handel, Asset-Management und Risikokapital und belegt heute Platz 1 im LTC/DOGE Merged Mining. ViaBTC Group betreut mehr als 2 Millionen Nutzer weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.viabtc.com/.

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