AMSTERDAM und SAN FRANCISCO, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Mews, das Betriebssystem für die Hotellerie, hat eine strategische Partnerschaft mit Uber bekannt gegeben, um die Buchung von Fahrten, die Verfolgung in Echtzeit und die integrierte Abrechnung direkt in die Mews-Plattform einzubinden.

Hotels können Uber-Fahrten direkt über Mews anfordern, nachverfolgen und abrechnen, wodurch aus einer manuellen Aufgabe an der Rezeption ein integrierter Arbeitsablauf und eine neue Quelle für Nebeneinnahmen wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Uber hat im vergangenen Monat „GO-GET 2026" angekündigt und die App dabei auf drei Bereiche ausgerichtet: go, get und travel. Neben einer Reihe von Partnerschaften auf der Fahrgastseite führt die Mews-Integration diesen Ansatz auch in das Property Management System (PMS) des Hotels fort und bietet Hoteliers damit die Möglichkeit, Uber-Fahrten als Teil des Hotelaufenthalts anzubieten, anstatt als Transaktion, die außerhalb des Hotels stattfindet.

Auf der Mews Unfold am 27. Mai in Amsterdam werden Christophe Peymirat, Sr. Director und Geschäftsführer von Uber for Business EMEA, sowie Mike Coscetta, Präsident von Mews, gemeinsam auf der Bühne stehen, um zu erörtern, wie die Zusammenarbeit zwischen Reisetechnologie, Hotels und Unternehmen außerhalb des traditionellen Reisebereichs das Gästeerlebnis neu gestaltet.

Transportbuchungen gehören zu den häufigsten Gästeanfragen und zu den am meisten manuell ausgeführten Prozessen im Hotelbetrieb. Eine Mews-Studie aus dem Jahr 2026 ergab, dass Gäste ihren Transport selbst organisieren und dafür durchschnittlich 50 US-Dollar pro Aufenthalt ausgeben – Geld, das vollständig am Hotel vorbeifließt1. Mit dieser Integration können Hoteliers zusätzliche Nebeneinnahmen generieren, indem sie ihren Gästen diesen Service anbieten.

Dies zeigt eine bedeutende Chance auf: Gäste wünschen sich heute einen „reibungslosen" Aufenthalt, bei dem das Hotel alle Probleme für sie löst, nicht nur die Zimmerfrage. Indem diese Momente zusammengeführt werden, ermöglicht diese Integration es Hotels, über die reine Unterkunft hinauszugehen und das vollständig vernetzte Erlebnis zu bieten, das Gäste suchen.

Die Integration ermöglicht es dem Hotelpersonal, mit nur wenigen Klicks Fahrten für Gäste zu buchen, Fahrten in Echtzeit zu verfolgen und Zahlungen nahtlos abzuwickeln – alles innerhalb von Mews. Abholungen vom Flughafen und kurzfristige Änderungen werden innerhalb der Mews-Plattform sichtbar und verwaltbar sein.