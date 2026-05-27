JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. James Grzinic bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf die negativen Reaktionen der Anleger auf die Markteinführung des Elektromodells Luce. Eine informelle Umfrage des Analysehauses unter Ferrari-Fans habe darauf hingedeutet, dass die Kritik dieser Gruppe weniger heftig ausgefallen sei. Gleichwohl sei gerade diese Produktpräsentation eine nützliche Erinnerung daran, in welchem Ausmaß der Sportwagenbauer wie kein anderer auf die wachsende Nachfrage der Superreichen nach Erlebnissen ausgerichtet sei./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 283,3EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 19:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
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