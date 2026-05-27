Börsen Update USA - 27.05. - Dow Jones stark +0,36 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 50.662,62 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: Procter & Gamble +3,17 %, Nike (B) +2,24 %, The Home Depot +2,20 %, IBM +2,00 %, 3M +1,96 %

Flop-Werte: JPMorgan Chase -2,59 %, Travelers Companies -1,93 %, Salesforce -1,12 %, Chevron Corporation -1,07 %, NVIDIA -0,93 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.907,69 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +11,97 %, Seagate Technology Holdings +3,57 %, Marriott International Registered (A) +3,38 %, Booking Holdings +2,95 %, DoorDash Registered (A) +2,90 %

Flop-Werte: Zscaler -16,46 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -12,02 %, Qualcomm -7,69 %, Marvell Technology -5,22 %, Baker Hughes Company Registered (A) -5,16 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.510,89 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +11,97 %, MGM Resorts +9,65 %, United Airlines Holdings +7,04 %, General Motors +6,35 %, Norwegian Cruise Line +5,90 %

Flop-Werte: Boston Scientific -12,74 %, Qualcomm -7,69 %, Insulet -5,65 %, Baker Hughes Company Registered (A) -5,16 %, Intuitive Surgical -5,06 %