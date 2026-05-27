Procter & Gamble Aktie steigt um +3,17 % - 27.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Procter & Gamble Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,17 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Procter & Gamble Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,32 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 126,90€, mit einem Plus von +3,17 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Procter & Gamble ist ein globaler Konsumgüterkonzern mit Fokus auf Haushalts-, Körperpflege- und Hygieneprodukte (u.a. Ariel, Pampers, Gillette, Oral-B). P&G ist in vielen Kategorien Marktführer mit starker Markenmacht und breiter Distribution. Wichtige Konkurrenten sind Unilever, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, Henkel. USP: starke Markenportfolios, hohe Marketing- und Innovationskraft, globale Skaleneffekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Procter & Gamble!

Obwohl sich die Procter & Gamble Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,93 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Procter & Gamble Aktie damit um +4,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,50 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Procter & Gamble eine positive Entwicklung von +0,88 % erlebt.

Während Procter & Gamble heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,36 %.

Procter & Gamble Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,77 % 1 Monat -2,50 % 3 Monate -10,93 % 1 Jahr -15,61 %

Informationen zur Procter & Gamble Aktie

Stand: 27.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Procter & Gamble Aktien. Damit ist das Unternehmen 295,83 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute ohne klare Richtung: Während einige Indizes zulegen, geraten andere unter Druck – ein Bild zwischen vorsichtigem Optimismus und neuer Unsicherheit.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Andre Schulten, Chief Financial Officer of The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) will be a featured speaker at the Deutsche Bank dbAccess Global Consumer Conference on Wednesday, June 3, 2026, at 8:30 A.M. CEST (Central European Summer Time) / 2:30 …

So schlagen sich die Wettbewerber von Procter & Gamble

Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,86 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +0,74 %. Kimberly-Clark notiert im Plus, mit +1,99 %.

Procter & Gamble Aktie jetzt kaufen?

Ob die Procter & Gamble Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Procter & Gamble Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.