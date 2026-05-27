Iran demütigt Trump - Psycho-Krieg geht weiter!

Der staatliche Fernsehen des Iran meldete heute Mittag, dass man ein Rahmenabkommen mit der Trump-Regierung geschlossen habe - und die Aktienmärkte jubelten zunächst! Was dann passierte, war in zweierlei Hinsicht sehr aufschlussreich: erstens fielen die Aktienmärkte nach dem anfänglichen Freudensprung - nach dem Motto: kaufe die Hoffnung auf einen Iran-Deal, verkaufe dann den Iran-Deal, sobald der dann zustande kommt. Dann aber, erst nach fast drei Stunden, das Dementi des Weißen Hauses - warum so spät? Was soll Trump nun machen? Teheran weiß, dass Trump so kurz vor der Fußball-WM das Thema gerne vom Tisch hätte - also verzögern die iranischen Machthaber die Gespräche immer weiter. Und nehmen Trump die Initiative in Sachen Fake News, die der US-Präsident ja bevorzugt selbst und kurz vor oder während der Markt-Öffnungs-Zeiten absetzt..

Hinweis aus Video:

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