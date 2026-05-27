🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    7553 Aufrufe 7553 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Iran demütigt Trump - Psycho-Krieg geht weiter!

    Was dann passierte, war in zweierlei Hinsicht sehr aufschlussreich: erstens fielen die Aktienmärkte nach dem anfänglichen Freudensprung - nach dem Motto: kaufe die Hoffnung auf einen Iran-Deal, verkaufe dann den Iran-Dea

    Der staatliche Fernsehen des Iran meldete heute Mittag, dass man ein Rahmenabkommen mit der Trump-Regierung geschlossen habe - und die Aktienmärkte jubelten zunächst! Was dann passierte, war in zweierlei Hinsicht sehr aufschlussreich: erstens fielen die Aktienmärkte nach dem anfänglichen Freudensprung - nach dem Motto: kaufe die Hoffnung auf einen Iran-Deal, verkaufe dann den Iran-Deal, sobald der dann zustande kommt. Dann aber, erst nach fast drei Stunden, das Dementi des Weißen Hauses - warum so spät? Was soll Trump nun machen? Teheran weiß, dass Trump so kurz vor der Fußball-WM das Thema gerne vom Tisch hätte - also verzögern die iranischen Machthaber die Gespräche immer weiter. Und nehmen Trump die Initiative in Sachen Fake News, die der US-Präsident ja bevorzugt selbst und kurz vor oder während der Markt-Öffnungs-Zeiten absetzt..

    Hinweis aus Video:

    Nasdaq 100 im Rausch: Die verborgenen Risiken der KI-Rallye

     

    Das Video "Iran demütigt Trump - Psycho-Krieg geht weiter!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Iran demütigt Trump - Psycho-Krieg geht weiter! Der staatliche Fernsehen des Iran meldete heute Mittag, dass man ein Rahmenabkommen mit der Trump-Regierung geschlossen habe - und die Aktienmärkte jubelten zunächst!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     