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    Sirma Group Holding Reports Strong Profit Growth in Q1 2026

    In Q1 2026, the company accelerated growth and profitability, expanded its AI portfolio, secured a dual Frankfurt listing, and strengthened its global partner network.

    Sirma Group Holding Reports Strong Profit Growth in Q1 2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Q1 2026 results: revenue EUR 17.6m (+7.1% YoY), EBITDA EUR 1.6m (+55.7%), and net profit EUR 0.8m (more than doubled YoY).
    • Profitability improvement driven by better operational efficiency and higher‑margin activities.
    • Geographic and revenue mix: Europe >80% of revenue, US/UK share smaller; recurring revenue accounts for 34% of total.
    • Corporate milestone: completed dual listing on the Frankfurt Stock Exchange.
    • Product and service expansion: wider roll‑out of Sirma.AI Enterprise and launch of new AI solution FreightGo.
    • Strategic partnerships and outlook: achieved IBM Gold Partner status, operates in 50+ countries, and is well positioned to benefit from growing AI and digital transformation spending.






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