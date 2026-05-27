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    Sirma Group Holding: Starkes Gewinnwachstum im Q1 2026! ?

    Sirma Group Holding startet 2026 mit kräftigem Schwung: Gewinnsprung, Umsatzplus, starkes EBITDA und wachsender KI-Fokus treiben die internationale Expansion voran.

    Sirma Group Holding: Starkes Gewinnwachstum im Q1 2026! ?
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Sirma Group Holding verzeichnet im ersten Quartal 2026 ein starkes Gewinnwachstum, mit einer Verdoppelung des Nettogewinns auf 0,8 Mio. Euro
    • Der Umsatz stieg um 7,1 % auf 17,6 Mio. Euro, während das EBITDA um 55,7 % auf 1,6 Mio. Euro zulegte
    • Das Unternehmen hat erfolgreich seine Doppelnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse abgeschlossen und den Vertrieb der Sirma.AI Plattform ausgebaut
    • Über 80 % des Umsatzes stammen aus Europa, wobei IT-Dienstleistungen und Systemintegration die wichtigsten Geschäftsfaktoren sind
    • Wiederkehrende Umsätze machen 34 % des Gesamtumsatzes aus, was zur Stabilität und Vorhersehbarkeit beiträgt
    • Sirma positioniert sich weiterhin als führender Anbieter im Bereich KI-gestützter Lösungen und digitaler Transformation, mit Fokus auf langfristiges Wachstum und internationale Expansion






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