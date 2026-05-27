Metabolon erweitert den weltweiten Zugang zur Metabolomik mit dem Metabolon Verus Metabolomics Profiling Kit

MORRISVILLE, N.C., 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Metabolon, inc., der weltweit führende Anbieter von Metabolomik-Lösungen zur Förderung einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Life-Science-Forschung, Diagnostik, Therapieentwicklung und Präzisionsmedizin, hat heute das Metabolon Verus Metabolomics Profiling Kit vorgestellt – das erste Metabolomik-Kit von Metabolon, das darauf ausgelegt ist, die marktführenden Kompetenzen des Unternehmens über zentralisierte Dienstleistungen hinaus auf Labore weltweit auszuweiten.

Das neue Kit macht die Metabolomik für Forscher weltweit zugänglich und integriert die analytisch fundierte, skalierbare Metabolomik von Metabolon in Arbeitsabläufe, die auf ganzheitliche biologische Erkenntnisse ausgelegt sind

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Anlässlich der 74th ASMS Conference on Mass Spectrometry wird das Metabolon Verus Metabolomics Profiling Kit vorgestellt. Es wurde entwickelt, um Forschern dabei zu helfen, standardisierte und reproduzierbare Metabolomikdaten intern zu generieren und gleichzeitig den Weg zu biologischen Erkenntnissen durch optimierte Arbeitsabläufe, automatisierte Datenverarbeitung und direkten Zugriff auf die Integrated Bioinformatics Platform (IBP) von Metabolon zu beschleunigen.

Während Fortschritte in der Massenspektrometrie die Möglichkeiten zum Nachweis einer Vielzahl molekularer Merkmale mit hoher Empfindlichkeit und Präzision weiter ausbauen, steht die Metabolomik nach wie vor vor einer zentralen Herausforderung: Reproduzierbarkeit. Die Uneinheitlichkeit bei der Probenentnahme, der Geräteleistung, der Datenverarbeitung, der Annotation und der Interpretation hat die breitere Einführung der Metabolomik in verschiedenen Forschungsbereichen verlangsamt und es Wissenschaftlern erschwert, die Ergebnisse der Metabolomik in umsetzbare biologische und klinische Erkenntnisse zu überführen.

Auf der Grundlage von mehr als 25 Jahren Erfahrung als Marktführer im Bereich der Metabolomik wurde das Metabolon Verus Metabolomics Profiling Kit entwickelt, um diese Hindernisse direkt anzugehen. Da das neue Kit es Laboren ermöglicht, die validierten Methoden von Metabolon vor Ort im Rahmen eines standardisierten, skalierbaren Arbeitsablaufs anzuwenden, hilft es den Kunden, langjährige Einschränkungen hinsichtlich Zugang, Konsistenz und Interpretierbarkeit zu überwinden. Das Kit verbindet die Stringenz des Qualitätsrahmens von Metabolon mit der Flexibilität, die erforderlich ist, um sowohl kleinere Studien als auch Forschungsprogramme mit hohem Durchsatz zu unterstützen. Das Ergebnis ist eine dezentrale Lösung, die den weltweiten Zugang zur Metabolomik nach Metabolon-Standard erweitert und gleichzeitig ein skalierbares Wachstum in der akademischen Forschung, in zentralen Einrichtungen, bei Auftragsforschungsinstituten (CROs) und in der Biopharma-Branche unterstützt.