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    Erneut libanesischer Soldat bei israelischem Angriff getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • Soldat nahe Nabatija im Südlibanon getötet
    • Zuvor Soldat in der Bekaa-Ebene bei Angriff getötet
    • Libanesische Armee und Regierung keine Kriegspartei
    Erneut libanesischer Soldat bei israelischem Angriff getötet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff im Libanon ist nach Armeeangaben erneut ein Soldat getötet worden. Er sei bei einem Angriff nahe der Stadt Nabatija im Südlibanon getötet worden, teilte die libanesische Armee mit. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht.

    Erst am Dienstag war bei einem Angriff ein Soldat getötet worden. Er sei bei einem israelischen Angriff in der Bekaa-Ebene ums Leben gekommen, teilte die Armee mit. Sein Leichnam konnte am Nachmittag geborgen werden. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen.

    Im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist die libanesische Armee keine Konfliktpartei. Auch die libanesische Regierung zählt nicht als Kriegspartei. Sie hatte sich Mitte April mit der israelischen Regierung auf eine Waffenruhe geeinigt. Die gegenseitigen Angriffe werden jedoch sowohl von der Hisbollah als auch von Israel weiter fortgesetzt. Zuletzt hat sich die Lage erneut deutlich zugespitzt. Insbesondere im Libanon kommt es erneut zu heftigen Angriffen Israels./arj/DP/men





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    dpa-AFX
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